Britannian parlamentin ylähuone hyväksyi odotetusti brexit-lain – oppositio on valmis torppaamaan ennenaikaiset vaalit toistamiseen

Britannian parlamentin ylähuone on hyväksynyt lakiesityksen, jolla pyritään torjumaan maan sopimukseton ero EU:sta. Lakiesitys pakottaisi pääministeri Boris Johnsonin pyytämään kolmen kuukauden viivytystä brexitiin, jos hän ei saa aikaan erosopimusta ennen ensi kuun 19. päivää.

Ylähuoneen lakiesitykseen mahdollisesti tekemiä tarkennuksia käydään läpi parlamentissa maanantaina. Sen jälkeen esitys on tarkoitus lähettää kuningattaren hyväksyttäväksi. Käytännössä lakiesityksen hyväksyntä on nyt varma, koska kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.

Johnsonin brexit-suunnitelmat kärsivät keskiviikkoiltana parlamentissa kaksi kovaa iskua. Parlamentin alahuone ei hyväksynyt äänestyksessä hallituksen esitystä uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Lisäksi alahuone antoi tukensa laille, jonka tarkoitus on estää maan EU-ero ilman sopimusta.

EU:n mahdollinen lykkäys vaatii kaikkien EU-maiden suostumuksen. Johnson on toistuvasti sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, oli sopimusta tai ei.

Oppositio ei tue Johnsonin vaatimusta vaaleista

BBC:n mukaan oppositiopuolueet pääsivät perjantaina yhteisymmärrykseen siitä, etteivät ne nytkään tue Johnsonin vaatimusta ennenaikaisista vaaleista ennen ensi kuun puolivälissä pidettävää EU-kokousta. Työväenpuolue, liberaalidemokraatit, Skotlannin SNP ja Walesin Plaid Cumry ovat sopineet joko äänestävänsä esitystä vastaan tai pidättyvänsä äänestämästä.

Uusien vaalien pitämisestä voidaan äänestää uudelleen, koska Johnsonin mukaan olosuhteet muuttuvat merkittävästi sen jälkeen kun lakiesitys sopimuksettoman EU-eron torjumisesta astuu voimaan. Johnson haluaisi vaalit pidettäväksi 15. lokakuuta, juuri ennen huippukokousta.

EU:n mahdollinen lykkäys vaatii kaikkien EU-maiden suostumuksen. Johnson on toistuvasti sanonut, että Britannia jättää EU:n lokakuun lopussa, oli sopimusta tai ei.

Lontoolaisoikeus on hylännyt haasteen, joka koski Johnsonin päätöstä jäädyttää parlamentin työ ensi viikosta alkaen. Haastetta oli tukenut entinen pääministeri John Major.

Haaste etenee kuitenkin korkeimpaan oikeuteen, jossa sitä käsitellään 17. syyskuuta.

Elokuun lopulla skottituomari torjui pyynnön siitä, ettei pääministerin päätöstä määrätä parlamentti istuntotauolle pantaisi toimeen. Tuomarin mukaan toimeenpanon epäämiselle ei ollut riittävästi perusteita, kertoi BBC.