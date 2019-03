Britannian parlamentti äänestää Mayn brexit-sopimuksesta jo kolmatta kertaa

Britanniassa parlamentti saa tänään jälleen eteensä pääministeri Theresa Mayn hallituksen neuvotteleman brexit-sopimuksen, josta on tarkoitus äänestää jo kolmatta kertaa. Tällä kertaa äänestykseen kuitenkin tuodaan vain osa sopimuksesta. Parlamentti äänestää vain EU-eron ehtoja koskevasta osuudesta. Sopimus sisältää lisäksi poliittisen julkistuksen Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta, jonka yksityiskohdista sovittaisiin myöhemmin.

Aiemmin tällä viikolla May lupasi erota, jos erosopimus menee parlamentissa läpi. Lupauksellaan May on yrittänyt taivutella erosopimuksen taakse konservatiivipuolueensa kovan brexit-linjan edustajia, jotka ovat syyttäneet pääministeriä eroneuvottelujen pitkittämisestä ja vaatineet hänen eroaan. Entinen ulkoministeri Boris Johnson kertoi jo kääntyneensä sopimuksen taakse.

Erosopimuksen hyväksyntä näyttää kuitenkin edelleen hyvin epätodennäköiseltä. Sekä oppositiossa oleva työväenpuolue että hallituksen apupuolue DUP eli Pohjois-Irlannin unionistit aikovat äänestää sopimusta vastaan.

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow varoitti aiemmin hallitusta, että hän ei voi sallia erosopimuksen tuomista äänestykseen kolmatta kertaa, ellei se ole olennaisesti muuttunut aiemmasta. Äänestys sopimuksen ensimmäisestä osasta on kuitenkin hänen mukaansa mahdollista.

Britannian EU-eron piti alun perin tapahtua tänään. EU-johtajat myönsivät kuitenkin viime viikolla lykkäystä eropäivään. Jos erosopimus menee läpi, brexit toteutuu hallitusti 22. toukokuuta. Ellei sopimusta hyväksytä, eropäivä on 12. huhtikuuta. Britannia voi kuitenkin saada pidemmän lisäajan, jos se osallistuu eurovaaleihin toukokuussa.

EU varautuu sekä äkkieroon että uuteen lisäaikaan

Aiemmin tällä viikolla parlamentti äänesti useista vaihtoehdoista Mayn erosopimukselle, mutta yksikään ei saanut taakseen kansanedustajien enemmistöä. Lähimmäksi hyväksyntää ylsi ehdotus "pehmeämmästä" EU-erosta, jossa Britannia olisi neuvotellut EU:n kanssa pysyvästä ja kattavasta tulliliitosta. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli uusi kansanäänestys.

Guardianin mukaan pehmeämpää brexitiä tukevat kansanedustajat suunnittelevat jo uutta äänestyskierrosta maanantaille.

EU:ssa on valmistauduttu sekä pidempään lisäaikapyyntöön että äkkieron toteutumiseen. EU:n pääneuvottelija Michel Barnier arvioi jäsenmaiden EU-lähettiläille torstaina, että äkkiero on todennäköisin vaihtoehto.