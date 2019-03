Britannian parlamentti haluaa lisäaikaa EU-erolle ainakin kesäkuun loppuun saakka. Lisäajan pituus ratkeaa, kun erosopimuksesta äänestetään vielä kerran ensi viikolla.

Parlamentin alahuone äänesti brexit-vaihtoehdoista torstaina ja hyväksyi hallituksen esityksen uudesta äänestyksestä ja lisäajan pyytämisestä selvin numeroin 412 puolesta ja 202 vastaan.

Jos erosopimus hyväksytään ensi viikolla Britannian parlamentissa, pääministeri Theresa May hakee EU:lta lisäaikaa erolle kesäkuun loppuun. Sopimuksen hylkääminen johtaisi epävarmempaan tilanteeseen, koska brittihallituksen pitäisi pystyä selvittämään EU-maille, mihin lisäaikaa tarvitaan.

Euroopan unionissa pohditaan mahdollisuuksia pitkäänkin lisäaikaan, jos Britannia haluaa miettiä vaihtoehtojaan uudelleen.

Ensi viikon torstaina Brysselissä kokoontuva huippukokous saa todennäköisesti eteensä Britannian pyynnön lisäajasta. Huippukokouksia johtava Donald Tusk kertoi torstaina Twitterissä pyytävänsä EU-maita olemaan avoimia pitkälle lisäajalle, jos Britannia pitää tarpeellisena pohtia uudelleen brexit-strategiaansa.

Pitkän lisäajan väläytykset on tulkittu myös pelotteluksi brexitin kovimmille kannattajille. Voimakkaimmat brexitin kannattajat Britannian parlamentissa pelkäävät eron vesittyvän, jos eropäivä siirretään pitkälle tulevaisuuteen. Näin heidät voitaisiin saada erosopimuksen taakse.

Sopimus on torjuttu parlamentissa kahdella edellisellä kerralla selvin luvuin. Viimeistään ensi keskiviikkona pidettävässä äänestyksessä brittikansanedustajilla on kuitenkin niskassaan enemmän paineita, koska aika hupenee. Tila peliliikkeisiin on rajattu, kun eroon on tuolloin aikaa enää viikon päivät.

Myös Suomi tukee lisäaikaa

Britannia jättää EU:n 29. maaliskuuta, koska silloin päättyy perussopimuksessa määritelty kahden vuoden neuvotteluaika. Oli Britannia siihen valmis tai ei, maan jäsenyys unionissa päättyy, jos muusta ei sovita.

EU-maat suostuvat todennäköisesti lisäaikaan, joka ulottuisi kesäkuun loppuun. Sitä pidempi viivytys on hankala, koska Britannian pitäisi osallistua EU-parlamenttivaaleihin ja maa olisi mukana tekemässä vaalien jälkeisiä keskeisiä henkilönimityksiä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi torstaina, että myös Suomi on valmis tukemaan aikalisää.

– Todennäköisesti Britannia tulee nyt pyytämään aikalisää siihen, että he saisivat siellä järjestäytyneesti päättää siitä, että tulisi niin sanottu sopimuksellinen ero. Kyllä Suomi tätä tukee, Sipilä sanoi Ilta-Sanomien vaalitentissä.

Päätös lisäajasta vaatii 27 jäsenmaan yksimielisyyden.