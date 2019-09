Britannian parlamentti palasi töihin korkeimman oikeuden historiallisen ratkaisun jälkeen

Britannian parlamentti on palannut istuntotauolta, jonka korkein oikeus linjasi eilen olleen laiton. Pääministeri Boris Johnson on matkustanut New Yorkin YK-kokouksesta takaisin kotiin.

– Kollegat, tervetuloa takaisin, puhemies John Bercow avasi istunnon 13.30 Suomen aikaa.

Keskustelusta parlamentista on tulossa tiukka, ja useammasta puolueesta todennäköisesti vaaditaan pääministerin eroa. Korkein oikeus linjasi eilen historiallisessa päätöksessään, että pääministeri Johnsonin ajama parlamentin istuntotauko oli laiton. Tauko ehti kestää reilu kaksi viikkoa ja olisi kestänyt yhteensä viisi viikkoa.

Pääministerin päätös esittää kuningattarelle parlamentin laittamista poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle oli oikeuden mukaan laiton, koska näin vaikeutettiin tai estettiin parlamentin toimintaa perusteettomasti.

Johnson on sanonut olevansa eri mieltä oikeuden ratkaisun kanssa, mutta kunnioittavansa sitä. Mediatietojen mukaan hän soitti kuningattarelle tiistaina, mutta kieltäytyi kertomasta, oliko pyytänyt anteeksi.

Britannia jättää EU:n lokakuun viimeinen päivä, ellei lisäaikaa pyydetä ja myönnetä. Maan parlamentti on aiemmin hyväksynyt lain, joka velvoittaa pääministerin hakemaan lisäaikaa, jos parlamentin alahuone ei ole hyväksynyt erosopimusta lokakuun 19. päivään mennessä. Lykkäystä pitäisi pyytää tammikuun loppuun.

Johnson on kieltäytynyt hakemasta lisäaikaa.