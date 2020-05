Britannian poliisi lopetti tutkinnan pääministerin avustajan koronarikkeistä

Britannian poliisin mukaan pääministeri Boris Johnsonin avustaja Dominic Cummings syyllistyi vähäiseen rikkomukseen, kun ei noudattanut koronaviruksen vuoksi määrättyjä liikkumisrajoituksia. Poliisi ei kuitenkaan aio jatkaa tapauksen tutkimista eikä langeta Cummingsille jälkiseuraamuksia.

Johnson tulkitsi ripeästi poliisitutkinnan lopettamisen merkitsevän, että tapaus on loppuun käsitelty.

– Pääministeri on sanonut uskovansa, että herra Cummings käyttäytyi olosuhteet huomioon ottaen järkevästi ja laillisesti, ja hän (Johnson) pitää asiaa loppuun käsiteltynä, pääministerin tiedottaja sanoi.

Cummings on jäänyt kiinni useista koronarajoitusten rikkomisista. Hän muun muassa ajoi Lontoosta yli 400 kilometrin matkan Pohjois-Englannin Durhamiin maaliskuun lopulla, vaikka hänen vaimollaan oli koronaviruksen oireita. Myöhemmin hän tunnusti myös ajaneensa liki sadan kilometrin edestakaisen matkan paikalliseen hoitolaan tarkistuttamaan näkönsä.

Cummingsin piittaamattomuus kaikkia koskevista rajoituksista on nostattanut raivoa Britanniassa. Pääministeri Johnsonin ja hänen konservatiivipuolueensa kannatus on pudonnut roimasti tapauksen vuoksi. Tästä huolimatta Johnson on tukenut Cummingsia eikä ole suostunut erottamaan häntä, vaikka sitä ovat vaatineet opposition lisäksi hänen omat puoluetoverinsa.

Cummingsia pidetään Britannian voitokkaan EU-erokampanjan päästrategina ja tärkeänä takapiruna.