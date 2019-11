Britannian prinssi Andrew halusi selittää seksuaalirikossyytökset parhain päin tv-haastattelussa – lopputulos oli katastrofi

Britannian prinssi Andrew'n esiintyminen BBC:n Newsnight-ohjelmassa ei todennäköisesti mennyt prinssin toiveiden mukaan. Ohjelmaa kommentoineet viestintäasiantuntijat pitävät prinssin esiintymistä pr-katastrofina.

Prinssin ympärille kehkeytyi kohu sen jälkeen, kun Virginia Roberts, nykyään Virginia Giuffre, alkoi syyttää tätä ja yhdysvaltalaismiljonääri Jeffrey Epsteinia seksuaalirikoksista. Oikeudenkäyntiä odottanut Epstein tappoi itsensä vankeudessa elokuussa.

Prinssi kommentoi ohjelmassa ensimmäistä kertaa julkisesti Giuffren väitteitä, joiden mukaan nainen pakotettiin harrastamaan seksiä prinssin kanssa kolme kertaa Lontoossa, New Yorkissa sekä Epsteinin omistamalla yksityisellä saarella Karibialla 2000-luvun vaihteessa. Kun väitetyt teot alkoivat, nainen oli vasta 17-vuotias ja prinssi Andrew noin nelikymppinen.

Kuningashuone on toistuvasti kiistänyt syytökset. Ohjelmassa Andrew sanoi, ettei muista lainkaan naisen tapaamista ja puolustautui kummallisina pidetyin väittämin. Hän muun muassa kertoi, ettei Giuffren kuvailema "hikinen tanssi" lontoolaisessa yökerhossa ole voinut tapahtua, koska Falklandin sodassa taistelun vuoksi hän menetti kykynsä hikoilla.

"Kuin mies juoksuhiekassa"

PR-konsultti Mark Borkowski kuvaili Andrew'n olleen haastattelussa kuin mies juoksuhiekassa. Borkowski sanoi, ettei ole koskaan nähnyt mitään näin tuhoisaa. Samoin prinsessa Dianan rakastetuksi väitettyä James Hewittiä edustanut juristi Mark Stephens kutsui haastattelua katastrofaaliseksi virheeksi.

Guardian arvosteli prinssiä siitä, ettei tämä vaikuttanut ymmärtävän asian vakavuutta, vaan naureskeli ja hymyili haastattelussa useaan otteeseen. Prinssi ei myöskään osoittanut mitään katumusta tai huolta Epsteinin uhreista.

– Ei yhtäkään katumuksen sanaa, luki suurin kirjaimin Mail on Sundayn etusivulla.

Giuffre on sanonut miljonääri-Epsteinin käyttäneen häntä hyväksi vuosien ajan ja jakaneen häntä myös eteenpäin varakkaille ystävilleen. Ensimmäistä kertaa Giuffre syytti prinssi Andrew'ta hyväksikäytöstä vuonna 2015, ja hän on sittemmin nostanut asian esille useissa televisiohaastatteluissa.

Hikoilemattomuusväitteen lisäksi prinssi sanoi olleensa kotona lastensa kanssa eräänä väitettynä hyväksikäyttöyönä. Valokuva, jossa prinssin käsivarsi on Giuffren ympärillä ja jossa myös Esptein näkyy, on Andrew´n mukaan "valokuva, joka on otettu valokuvasta, joka on otettu valokuvasta", eli hän vihjaili sen olevan epäaito.

Prinssiltä myös tivattiin hänen vierailustaan Epsteinin kotiin Manhattanille. Vierailu tapahtui sen jälkeen kun Epstein oli vapautunut vankilasta, jossa hän suoritti tuomiota alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Vierailusta on videokuvaa, jossa prinssi heiluttaa naiselle hyvästiksi talon etuovella. Lisäksi silminnäkijä on kertonut nähneensä Andrew´n saavan jalkahierontaa nuorelta venäläisnaiselta.

Prinssi toistuvasti sanoi, ettei ollut Espteinin kanssa läheinen, vaan miljonäärin koti oli vain "kätevä paikka yöpymiselle". Hän sanoi ohjelmassa kyläilleensä Epsteinin luona – useiden päivien ajan – päättääkseen ystävyyden kasvotusten ja "kunniallisesti", mutta ymmärtäneensä jälkikäteen toimineensa väärin.