Britannian prinssi Andrew'n seksuaalirikossyytökset jälleen esillä

Amerikkalaisnainen, joka omien sanojensa mukaan suostuteltiin alaikäisenä harrastamaan seksiä prinssi Andrew'n kanssa, pyytää maanantai-iltana Britanniassa esitettävässä Panorama-ohjelmassa kansaa seisomaan tukenaan.

– Ette saa hyväksyä sitä, mitä minulle tehtiin, Virginia Giuffre sanoo ohjelmassa BBC:n ennakkotietojen mukaan.

Giuffre, joka aiemmin tunnettiin nimellä Virginia Roberts, kertoi, että seksuaalirikoksista myöhemmin tuomittu, edesmennyt Jeffrey Epstein toi hänet Lontooseen vuonna 2001. Prinssin hän tapasi lontoolaisella yökerholla, missä tämä pyysi häntä tanssimaan.

– Hän oli hirvittävin tanssija, jonka olen koskaan elämässäni nähnyt, Hän hikoili niin paljon, että hikeä lenteli kaikkialle, Giuffre kertoo.

Kun yökerholta lähdettiin pois, Epsteinin silloinen tyttöystävä Ghislaine Maxwell suostutteli tuolloin 17-vuotiaan Giuffrea harrastamaan seksiä prinssin kanssa.

– Kun kuulin sen, minua yökötti, Giuffre sanoo.

Prinssi ja Giuffre harrastivat seksiä ensimmäisen kerran vielä samana iltana Maxwellin talon yläkerrassa, Giuffre kertoo. Giuffre on aikaisemmin kertonut olleensa prinssin kanssa vielä myöhemmin sängyssä useita kertoja.

Hovi kiistää edelleen kaiken

Kuningashuone on toistuvasti kiistänyt syytökset. Andrew on sanonut, ettei muista lainkaan naisen tapaamista ja on puolustautunut kummallisina pidetyin väittämin. Hän muun muassa kertoi, ettei Giuffren kuvailema "hikinen tanssi" lontoolaisessa yökerhossa ole voinut tapahtua, koska Falklandin sodassa taistelun vuoksi hän menetti kykynsä hikoilla.

Valokuvaa, jossa Anrew'n käsi on Giuffren vyötäisillä, prinssi on selittänyt manipuloiduksi, ja arvellut, että kuvaan on leikattu jonkun toisen käsi.

– Hän tietää, mitä tapahtui, ja minä tiedän, mitä tapahtui. Ja vain toinen meistä puhuu totta, Giuffre kuittasi.

Brittihovi kiisti ennakkoon Panoramassa esitetyt tiedot.

– Kiistämme ehdottomasti, että Yorkin herttualla olisi ollut minkäänlaista seksuaalista kontaktia tai suhdetta Virginia Robertsiin. Kaikki muunlaiset väitteet ovat vääriä ja perusteettomia, hovi tiedotti.

Panorama-ohjelma esitetään kokonaisuudessaan Britannian televisiossa Suomen aikaa maanantaina kello 23.