Britannian suurlähettiläs haukkui Trumpia vuodetuissa viesteissä

Britannian Yhdysvaltain-suurlähettiläs Kim Darroch esitti tylyjä arvioita Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista diplomaattiviesteissä. Viesteistä uutisoi Daily Mail, jolle ne vuodettiin, ja Britannian ulkoministeriö vahvisti CNN:lle viestien olevan aitoja.

Darroch kuvaili ulkoministeriölle lähettämissään viesteissä Trumpia muun muassa taitamattomaksi, epävarmaksi ja epäpäteväksi. Hän myös varoitti Britannian hallitusta, että Trumpin ura saattaa päättyä häpeällisissä merkeissä. Darroch kuvaili Valkoisen tason sisäisiä kahnauksia "puukkotappeluiksi."

Britannian ulkoministeriöstä sanottiin CNN:lle, että suurlähettiläiden odotetaan olevan rehellisiä arvioidessaan kohdemaansa politiikkaa. Ulkoministeriö muistutti, että suurlähettiläiden arviot eivät edusta ministeriön tai hallituksen näkemyksiä.

Ulkoministeriöstä arvioitiin, että Britannian suurlähetystön vahvat suhteet Valkoiseen taloon kestävät kiusallisenkin vuodon.

CNN:n arvion mukaan vuodon takana on todennäköisesti poliittinen motiivi, sillä Britannian ja Yhdysvaltain välit ovat herkässä tilassa. Britannian pääministeri on vaihtumassa, ja tehtävään vahvoilla olevan Boris Johnsonin odotetaan muodostavan Trumpiin läheisemmän suhteen kuin nykyisellä pääministerillä Theresa Maylla on ollut. Brexitin jälkeen Yhdysvalloilla ja Britannialla on myös edessä neuvottelut kahdenvälisestä kauppasopimuksesta.

Nykyinen suurlähettiläs Darroch on aiemmin toiminut muun muassa Britannian ex-pääministerin David Cameronin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana ja Britannian EU-lähettiläänä, eikä hänen katsota kuuluvan samaan jyrkkään brexit-leiriin Johnsonin kanssa.