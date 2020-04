Britannian työväenpuolue saa koronakriisin keskellä uuden johtajan – jäsenäänestyksen tulos paljastetaan verkossa

Britanniassa pääoppositiopuolue labour ilmoittaa huomenna, kuka seuraa Jeremy Corbynia puolueen uutena johtajana. Kolmesta ehdokkaasta ennakkosuosikki on kansanedustaja ja puolueen brexit-varjoministeri Keir Starmer.

Jäsenäänestys uudesta johtajasta alkoi helmikuun alussa ja päättyi eilen. Koska valintatilaisuutta ei voida koronaepidemian vuoksi järjestää, uuden puheenjohtajan nimi ilmoitetaan sähköisesti verkossa. Samalla lähetetään myös voitonpuhe, jollaisen kaikki kolme ehdokasta ovat nauhoittaneet etukäteen.

Starmerin kanssa ehdolla ovat kansanedustajat Rebecca Long-Bailey ja Lisa Nandy.

Työväenpuolue kärsi pahan tappion ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa joulukuussa. Merkittävänä syynä pidettiin Corbynin linjaa, jossa hän ei ottanut selkeää kantaa brexitin puolesta tai sitä vastaan.

Starmerin mukaan 120 vuotta vanha puolue on nyt valmiina uuteen nousuun ja lopulta myös paluuseen hallitusvastuuseen.

– Lauantai on valtava, valtava askel sitä kohti, Starmer sanoi aiemmin tällä viikolla.

Vuonna 2014 aateloitu sir Keir on pitkän uran tehnyt juristi, joka on erikoistunut erityisesti ihmisoikeuksiin. Hän on kuitenkin muistuttanut tulevansa työväenluokkaisesta taustasta; Starmerin isä työskenteli tehtaassa ja äiti oli sairaanhoitaja.

Politiikassa Starmer on varsin uusi tulokas, hän nousi parlamenttiin vasta vuonna 2015.

Starmer on suositumpi työväenpuolueen keskilinjaa edustavien joukossa, kun taas päävastustaja Long-Bailey on lähempänä väistyvän puheenjohtajan Corbynin vasemmistolaista linjaa.

Työväenpuolueen rivikansanedustajiin lukeutuvalla Lisa Nandylla ei juuri nähdä mahdollisuuksia voittoon.