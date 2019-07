Britannian uusi pääministeri Johnson lupaa tehdä uuden sopimuksen EU:n kanssa ja viedä brexitin läpi lokakuussa

Britannian uusi pääministeri Boris Johnson kertoo vievänsä brexitin läpi lokakuun lopussa. Hän toisti jo aiemmin esittämänsä lupauksen tänään puheessaan uuden virka-asuntonsa Downing Street 10:n ulkopuolella. Britannian kuningatar Elisabet II nimitti Johnsonin tänään maan pääministeriksi.

Puheessaan hän painotti, että EU-ero viedään läpi lokakuussa "ilman jossittelua". Samalla hän aikoo myös todistaa epäilijöiden olevan väärässä.

Ensimmäisessä puheessaan nimityksensä jälkeen hän lupasi tehdä myös uuden sopimuksen EU:n kanssa.

– Me teemme uuden sopimuksen. Paremman sopimuksen, joka maksimoi brexitin mahdollisuudet, 55-vuotias pääministeri sanoi puheessaan.

– Minulla on täysi luottamus siihen, että saamme asian ratkaistua 99 päivän aikana, hän lisäsi.

Johnsonin mukaan brexit-päätöstä tulee kunnioittaa.

– Brexit oli perustavanlaatuinen päätös Britannian kansalta siitä, että he haluavat, että heidän lakinsa tekevät ihmiset, jotka he ovat valinneet ja jotka he voivat poistaa vallasta, Johnson kertoi.

Johnson antoi melkein 12 minuuttisen puheensa aikana myös lukuisia lausuntoja liittyen maan sisäpoliittiseen tilanteeseen.

– Otan täyden vastuun siitä muutoksesta, jonka haluan nähdä hän kertoi.

Puheen aikana Johnsonin vierellä seisoi hänen naisystävänsä Carrie Symonds sekä pääministerin avustajatiimi.

Barnier: Neuvotteluja ei avata uudelleen

Maan EU-eron nykyisen määräpäivän takaraja on lokakuun 31. päivä. Johnson on pitänyt aiemmin sopimuksetonta eroa yhtenä mahdollisuutena, vaikka hän julistaa neuvottelevansa uuden diilin unionin kanssa.

Euroopan unionin brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoi tänään, että odottaa innoissaan yhteistyötä Johnsonin kanssa ja kuulevansa hänen suunnitelmansa maan erolle. Hän kuitenkin teki selväksi, ettei EU aio enää avata neuvotteluja uudelleen Mayn kanssa tehdystä sopimuksesta.

Eurooppaneuvoston puheenjohtaja Donald Tusk onnitteli tänään Johnsonia nimityksestä. Välittömästi onnittelujen yhteydessä Tusk kuitenkin painotti, että EU:n tarvitsee kuulla pääministerin brexit-suunnitelman yksityiskohdat.

Tusk on aiemmin julistanut, että

helvetissä on erityinen paikka niille, jotka ovat kampanjoin yllyttäneet britannialaisia äänestäjiä tukemaan brexitiä ilman, että heillä on edes suunnitelmaluonnosta siitä, miten se tehtäisiin turvallisesti.

Jos sopimukseton ero tapahtuu, Johnson joutuu kohtaamaan ja ratkaisemaan häiriöt, joita maan kaupankäynnille odotetaan erosta seuraavan. Yhtälailla hän joutuu ratkaisemaan myös eron laajemmat taloudelliset vaikutukset.

Johnson keskelle Iran-kriisiä

Brexitin lisäksi Johnson joutuu diplomaattisen myllerryksen keskelle myös Lähi-idän tilanteen vuoksi. Britannian ja Iranin välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Iran otti haltuunsa Britannian lipun alla purjehtivan Stena Impero -tankkerin viime perjantaina.

Iranin puolustusministeri Mohammad Javad Zarif varoitti onnittelujen yhteydessä Johnsonia eilen siitä, että Iran aikoo turvata merialueet Persianlahdella. Johnson valittiin pääministeriksi tiistaina.

– Boris Johnsonin on hyvä tietää aloittaessaan Downing Street 10:ssä, että Iran ei tavoittele yhteenottoa, että Iran tahtoo normaalit suhteet, jotka perustuvat molemminpuoliselle kunnioitukselle, Zarif lähetti terveisiä Johnsonille.

Uusi pääministeri kohdannee rivakkaa turbulenssia

Johnsonin valinta pääministeriksi näyttää aiheuttavan mittavaa turbulenssia maan sisäpolitiikassa.

Britannian valtiovarainministeri Philip Hammond jätti tänään eroanomuksensa väistyneelle pääministeri Theresa Maylle. Hammong on aiemmin kertonut, ettei voisi ikinä hyväksyä uuden pääministerin Boris Johnsonin brexit-strategiaa.

Hammond kertoo eroavansa, koska hänen mielestään Mayn seuraajan tulisi voida valita valtiovarainministeri, joka on täysin linjassa hänen omien linjaustensa kanssa.

Sopimuksetonta EU-eroa kiivaasti vastustanut Hammond kertoi myös, että ratkaisematon brexit on aiheuttanut talouden epävarmuutta.

Hammond jatkaa brexit-taistelua taka-alalla

Hammondin ero sysää hänet maassa kytevän Johnsonin-vastaisen kapinan etulinjalle.

Hänen lisäkseen ainakin maan oikeusministeri David Gauke, kehitysyhteistyöministeri Rory Stewart ja apulaisopetusministeri Anne Milton ovat ilmoittaneet eroavansa.

Financial Timesin mukaan käytännössä varapääministerinä toimiva David Lidington ja konservatiivipuolueen johtoon kuuluva Mick Davis ovat myös ilmoittaneet eroistaan. Myös maan eurooppaministeri Alan Duncan on ilmoittanut eronneensa maanantaina julkaistussa tviitissä.

63-vuotias Hammond on politiikan veteraani, joka on yksi Britannian kunnioitetuimmista päättäjistä eurooppalaisten johtajien keskuudessa.

Tehtävänsä jättävä valtiovarainministeri on toistamiseen kertonut Johnsonille, että hänen lupauksensa valoisasta tulevaisuudesta sopimuksettoman eron jälkeen ovat virheellisiä ja vaarallisia.

– Teen takapenkiltä kaikkeni varmistaakseni sen, että parlamentti estää sopimuksettoman lähdön, Hammond sanoi muutama päivä ennen eroanomuksensa jättämistä.