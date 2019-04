Britannian valtiovarainministeri: Brexit-neuvotteluihin haettava pitkää lisäaikaa

Britannian valtiovarainministerin Philip Hammondin mukaan Britannian on väistämättä haettava brexit-neuvotteluihin pitkää lisäaikaa ja valmistauduttava EU-vaalien järjestämiseen. Hammond kommentoi asiaa ITV-kanavalle.

Hammondin mukaan Britannian hallitus toivoo, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä lähikuukausina ja maa voisi halutessaan erota EU:sta jo ennen lisäajan päättymistä.

Pääministeri Theresa May sanoi aiemmin tällä viikolla, että uuden lykkäyksen on oltava mahdollisimman lyhyt eikä maan siten tarvitsisi osallistua eurovaaleihin toukokuussa.

EU-vaalien järjestäminen on EU-maiden ehto pitkälle lisäajalle.

Hammond myöntää, että hallituksessa on eri näkemyksiä tarvittavan lisäajan pituudesta.

– Kaikki meistä haluavat, että se on niin lyhyt kuin mahdollista, hän sanoi.

Jos ratkaisu eron toteuttamiseksi löytyisi jo ennen toukokuun lopulla pidettäviä eurovaaleja, Hammond toivoo Britannian voivan lopulta jättää vaalit väliin ja lähteä ennen niitä.

May yrittää kompromissia opposition kanssa

Britannia on pahasti lukossa, sillä parlamentti on jo kolmesti hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen, muttei toisaalta ole löytänyt enemmistöä minkään muunkaan brexit-vaihtoehdon taakse.

May ei ole luopunut erosopimuksestaan, mutta yrittää nyt hieroa kompromissia EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta yhteistyössä oppositiojohtaja Jeremy Corbynin kanssa. Corbynin työväenpuolue kannattaa pehmeämpää EU-eroa eli Britannian jäämistä tulliliittoon tai sisämarkkinoille brexitin jälkeen. May on tähän asti sulkenut pois molemmat vaihtoehdot ja vaatinut kunnollista irtiottoa unionista. Eiliset keskustelut eivät tuoneet ratkaisua, ja neuvotteluja jatketaan tänään.

EU:n puolella odotuksena on, että pääministeri May tuo esityksen jatkoaskelista ensi viikolla kokoontuvaan huippukokoukseen. Ellei ratkaisua synny, Britannia eroaa EU:sta kertarysäyksellä ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lisäsi eilen painetta brittien suuntaan varoittamalla, että ensi viikon perjantai on ehdoton takaraja päätöksessä brexitin lisäajasta. Junckerin mukaan Britannian parlamentin on hyväksyttävä Mayn erosopimus siihen mennessä, jotta EU voi antaa lyhyttä lisälykkäystä brexitin toteuttamiseen.

Samalla Juncker kuitenkin totesi, että EU ei ole potkaisemassa jäsenmaata ulos. Sopimukseton äkkiero olisi myös EU:n näkökulmasta niin iso isku, että jäsenmaista löytyy valmiutta pitkän lisäajan myöntämiseen. Sitä varten Britannian tulisi kuitenkin osoittaa, että sillä on realistinen suunnitelma aikalisää varten.