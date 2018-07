Britanniassa Novitshok-hermomyrkylle altistunut mies ei enää kriittisessä tilassa

Britanniassa Novitshok-hermomyrkylle altistunut 45-vuotias mies ei ole enää kriittisessä tilassa, kertoo häntä hoitava sairaala.

Mies tuli eilen tajuihinsa. Myrkylle altistunut 44-vuotias brittinainen kuoli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Uusi Novitshok-tapaus paljastui reilu viikko sitten lauantaina, kun Salisburyn lähellä Amesburyn kaupungissa sijaitsevaan taloon kutsuttiin ambulanssi naisen alettua oireilla. Muutamaa tuntia myöhemmin samassa osoitteessa 45-vuotiaalla miehellä alkoivat samankaltaiset oireet.

Poliisi tutkii naisen kuolemaa murhana.

Britannian turvallisuusministeri Ben Wallace on sanonut, ettei usko parin olleen myrkyttämisen kohteena. Tapaus on ministerin mukaan todennäköisesti seurausta Skripalien myrkytyksestä. Entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat samalle hermomyrkylle Salisburyssa maaliskuussa.

Britannian puolustusministeri Gavin Williamson sanoi maanantaina, että Venäjä olisi syypää tekoihin, jotka ovat johtaneet naisen kuolemaan.

– On yksinkertainen tosiasia, että Venäjä on tehnyt hyökkäyksen Britannian maaperällä, mikä on johtanut Britannian kansalaisen kuolemaan, hän sanoi parlamentissa. Britannia ja sen liittolaiset ovat syyttäneet Venäjää Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisestä. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapaukseen.