Britanniassa hallitus säästyy vielä epäluottamuslauseelta – parlamentti palasi töihin korkeimman oikeuden historiallisen ratkaisun jälkeen

Britannian parlamentti on palannut istuntotauolta, jonka korkein oikeus linjasi eilen olleen laiton. Pääministeri Boris Johnson on matkustanut New Yorkin YK-kokouksesta takaisin kotiin. Hänen odotetaan puhuvan parlamentille myöhemmin tänään.

– Kollegat, tervetuloa takaisin, puhemies John Bercow avasi istunnon 13.30 Suomen aikaa.

Keskustelu keskittyi siihen, mihin tietoihin pääministeri nojasi, kun hän esitti parlamentin istuntotaukoa.

Hallituksen puolesta puhuneen oikeuskansleri Geoffrey Coxin mukaan päätös tehtiin sen hetkisten parhaiden tietojen mukaan, mutta oikeus päätyi eri kannalle. Pääministeripuolueessa ei olla oikeuden kanssa samaa mieltä, mutta ratkaisua hänen mukaansa kunnioitetaan.

Brexitin vahva kannattaja, konservatiivien Jacob Rees-Mogg kutsui korkeimman oikeuden ratkaisua aiemmin brittimedian mukaan perustuslailliseksi vallankaappaukseksi. Parlamentaarikkojen vaatiessa selitystä Cox vetosi siihen, että tällaisia asioita tulee sanottua tunnekuohuissa.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn vaati BBC:llä Johnsonin eroa. Corbynin mukaan aikeena ei kuitenkaan ole jättää epäluottamuslausetta, jota seuraisi parlamentin äänestys, ennen kuin hallitsemattoman brexitin mahdollisuus on torjuttu.

– Meidän keskeisin tavoitteemme on estää sopimukseton lähtö Euroopan unionista lokakuun 31. päivä, Corbyn sanoi BBC radiolle.

"Kuollut parlamentti"

Pääministeri Johnson on ajanut ennenaikaisia parlamenttivaaleja, mutta ei ole saanut taakseen riittävää tukea parlamentista.

Keskiviikkona oikeuskansleri Cox kutsui parlamenttia "kuolleeksi" ja viittasi useamman kerran vaalien järjestämiseen. Muun muassa Financial Times tulkitsi hänen puheitaan siten, että Johnson voisi yrittää tuoda parlamenttiin vielä kerran esityksen parlamentin hajottamisesta.

Tänään töihin palannut parlamentti oli tauolla reilu kaksi viikkoa suunnitellun viiden viikon sijaan.

Korkein oikeus linjasi eilen historiallisessa päätöksessään, että pääministeri Johnsonin ajama parlamentin istuntotauko oli laiton. Pääministerin päätös esittää kuningattarelle parlamentin laittamista poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle oli oikeuden mukaan laiton, koska näin vaikeutettiin tai estettiin parlamentin toimintaa perusteettomasti.

Johnson on sanonut olevansa eri mieltä oikeuden ratkaisun kanssa, mutta kunnioittavansa sitä. Mediatietojen mukaan hän soitti kuningattarelle eilen, mutta tiedossa ei ole, pyysikö hän anteeksi.

Britannia jättää EU:n lokakuun viimeinen päivä, ellei lisäaikaa pyydetä ja myönnetä.

Maan parlamentti on aiemmin hyväksynyt lain, joka velvoittaa pääministerin hakemaan lisäaikaa, jos parlamentin alahuone ei ole hyväksynyt erosopimusta lokakuun 19. päivään mennessä. Lykkäystä pitäisi pyytää tammikuun loppuun. Johnson on kieltäytynyt hakemasta lisäaikaa.