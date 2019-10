Britanniassa löydettiin 39 ruumista rekan kontista – rekka saapui maahan Belgiasta

Britannian poliisi kertoo teollisuusalueelta löytyneen ruumisrekan tulleen maahan Belgiasta. Poliisi löysi keskiviikkona aamuyöllä 39 ruumista rekan kontista Essexissä Lontoon lähellä.

Essexin poliisi kertoi lausunnossaan Suomen aikaa kello kuuden jälkeen, että perävaunu olisi kuljetettu Belgian Zeebruggen satamakaupungista Britannian Purfleetiin ja saapunut satamaan paikallista aikaa puoli yhden aikaan aamuyöllä. Poliisi uskoo, että rekan veto-osa tai nuppi oli puolestaan lähtöisin Pohjois-Irlannista. Poliisin mukaan rekka lähti satamasta pian yhden jälkeen aamuyöllä.

Aiemmin Essexin poliisi kertoi epäilevänsä, että rekka olisi saapunut Holyheadin satamaan Walesiin lauantaina. Poliisi on myös kertonut epäilevänsä rekan lähteneen matkaan Bulgariasta.

Ruumiit löytyivät rekan kontista Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista Lontoon itäpuolelta. Poliisi sai hälytyksen paikalle kello 1.40.

Poliisi on ottanut kiinni rekan kuljettajan. 25-vuotiasta pohjoisirlantilaista miestä epäillään murhista.

Guardianin mukaan Bulgarian ulkoministeriö on vahvistanut, että ajoneuvo on rekisteröity Bulgariaan. Se on rekisteröity irlantilaisen naisen omistaman yrityksen nimiin.

Ainakin yksi kuolleista on teini-ikäinen ja muut ilmeisesti aikuisia. Kuolonuhrien kansalaisuus ei ole tiedossa, ja viranomaiset ovat varoittaneet, että heidän tunnistamisessaan voi mennä aikaa. Poliisi työskentelee asiassa paikallisten maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Euroopassa aiemminkin uhreja ihmissalakuljetuksesta

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmaissut järkytyksensä tapahtuneesta.

– Olen tyrmistynyt Essexin traagisista tapahtumista. Sisäministeriö työskentelee tiiviisti Essexin poliisin kanssa selvittääkseen, mitä on tapahtunut. Ajatukseni ovat kuolonuhrien ja heidän läheistensä luona, Johnson kirjoitti Twitterissä.

Tragedia on herättänyt epäilyjä ihmiskaupasta ja -salakuljetuksesta.

Euroopan viimeisin kuolonuhreja vaatinut ihmissalakuljetustapaus tuli ilmi Itävallassa elokuussa 2015. Yhteensä 71 pakolaista, heidän joukossaan tyttövauva ja kolme lasta, löytyi kuolleena moottoritien huoltoalueelle pysäköidystä kylmäkuljetusautosta. Syyriasta, Irakista ja Afganistanista lähtöisin olleet uhrit tukehtuivat kuoliaaksi pian sen jälkeen, kun heidät otettiin kyytiin Serbian ja Unkarin rajalla. Tutkijoiden mukaan pakolaiset olivat olleet kuolleena jo kaksi päivää, kun auto löydettiin.

Vuonna 2014 Tilburyn satamassa Englannissa kuultiin huutoa ja jyskettä rahtikontin sisältä. Kontista löytyi 34 afgaania vielä elossa, mutta he kärsivät vakavasta nestehukasta, hypotermiasta ja hapenpuutteesta. Yksi mies oli kuollut matkan aikana. Tilbury sijaitsee aivan lähellä Graysin kaupunkia, mistä ruumiit nyt keskiviikkona löydettiin.

Vuonna 2000 löydettiin 58 kiinalaisen ruumiit hollantilaisesta rekasta Doverin satamassa Englannissa. Kaksi ihmistä oli vielä elossa rekan sisällä.