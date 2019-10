Britanniassa löydettiin lähes 40 ruumista rekan kontista – rekka oli lähtenyt matkaan Bulgariasta

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmaissut järkytyksensä teollisuusalueella paljastuneesta ruumislöydöstä. Poliisi löysi aamuyöllä 39 ruumista rekan kontista Essexissä Lontoon lähellä.

– Olen tyrmistynyt Essexin traagisista tapahtumista. Sisäministeriö työskentelee tiiviisti Essexin poliisin kanssa selvittääkseen, mitä on tapahtunut. Ajatukseni ovat kuolonuhrien ja heidän läheistensä luona, Johnson kirjoitti Twitterissä.

Poliisi on ottanut kiinni rekan kuljettajan. 25-vuotiasta pohjoisirlantilaista miestä epäillään murhasta.

Ruumiit löytyivät rekasta Watergladen teollisuusalueella Graysin kaupungissa Lontoon itäpuolella. Ainakin yksi kuolleista on teini-ikäinen ja muut ilmeisesti aikuisia.

Kuolonuhrien kansallisuus ei ole tiedossa, ja viranomaiset ovat varoittaneet, että heidän tunnistamisessaan voi mennä aikaa.

Rekka saapui Britanniaan lauantaina. Alun perin Bulgariasta matkaan lähtenyt rekka saapui maihin Holyheadissa Walesissa.

– Tämä on traaginen tapaus, jossa suuri määrä ihmisiä on menettänyt henkensä. Tutkimuksemme ovat käynnissä sen selvittämiseksi, mitä on tapahtunut, Essexin poliisi sanoo lausunnossaan.