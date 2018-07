Britanniassa poliisin epäiltiin altistuneen hermomyrkylle – testeissä ei merkkejä myrkystä

Britanniassa poliisi, jonka epäiltiin altistuneen Novitshok-hermomyrkylle, on kunnossa. Asiasta kertoneen paikallispoliisin mukaan poliisille tehdyissä testeissä ei löytynyt merkkejä hermomyrkystä.

Salisburyn alueella sijaitseva sairaala kertoi aiemmin, että sairaala teki testejä poliisille, joka oli hakeutunut hoitoon "Amesburyn tapahtumiin liittyen".

Salisburyn lähellä Amesburyn pikkukaupungissa paljastui viikko sitten lauantaina uusi Novitshok-tapaus. Hermomyrkylle altistui pariskunta, joka BBC:n mukaan on edelleen kriittisessä tilassa. Entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat samalle hermomyrkylle Salisburyssa maaliskuussa.

Uusi myrkytystapaus paljastui, kun Amesburyn kaupungissa sijaitsevaan taloon kutsuttiin ambulanssi 44-vuotiaan naisen alettua oireilla. Nainen toimitettiin sairaalaan. Muutamaa tuntia myöhemmin samassa osoitteessa 45-vuotiaalla miehellä alkoivat samankaltaiset oireet.

Britannian turvallisuusministeri Ben Wallace on sanonut uskovansa, ettei pariskunta ollut suoranaisesti myrkyttämisen kohteena.

– Olettamus on, että he ovat joko aiemman (Skripalien myrkytyksen) iskun jälkiseuraus tai sitten kyse on jostain muusta. Mutta he eivät olleet suoranaisesti kohteena, ministeri sanoi.

Poliisi on kertonut, että mies ja nainen olivat käsitelleet esinettä, jossa myrkkyä oli. Poliisi etsii edelleen esinettä.