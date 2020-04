Britanniassa uudet koronakuolemat lähes tuplaantuivat eilisestä

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on jo lähes 1 800. Italiassa pääministeri puolestaan ilmoitti kertovansa viikonloppuun mennessä, miten maassa aletaan hiljalleen purkaa rajoituksia. Britanniassa koronavirukseen kuolleiden määrä on jo yli 17 000.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut tiistaihin mennessä yhteensä 1 765 ihmistä. Maan kansanterveysviranomaisten mukaan uusia kuolemantapauksia oli kirjattu vuorokauden kuluessa 185. Viranomaisten mukaan voimakasta lisäystä selittää osin viikonlopulla syntynyt viive kuolemien kirjaamisessa.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kirjattu 175 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on tällä hetkellä 25.

Koronatartuntojen kokonaismäärä on noussut Ruotsissa nyt hieman yli 15 300:aan. Epidemiologi Anders Wallenstenin mukaan tapausten määrän kasvua kuvaava käyrä alkaa tasoittua.

Miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on Ruotsissa kirjattu 1 517, Suomessa 724.

Tukholmassa ei vielä helpotuksen huokausta

Pahimmalla tautialueella Tukholman läänissä viranomaiset arvioivat uusien tartuntatapausten määrän olleen korkeimmillaan jo 15. huhtikuuta ja lähteneen sen jälkeen laskuun. Wallenstenin mukaan laskelmissa arvioidaan, että vappuun mennessä noin kolmasosa läänin asukkaista (eli vajaat 800 000 ihmistä) olisi jo saanut tartunnan.

Tämä ei Wallenstenin mukaan tarkoita, että Tukholman alueella voidaan huokaista helpotuksesta.

– Yhdessä voimme hidastaa tartuntojen leviämistä. Laskelman mukaan kahdella kolmasosalla ei edelleenkään ole tartuntaa, ja he voivat sen saada, Wallensten sanoi.

Britanniassa koronakuolemat lähes tuplaantuivat

Britannian terveysviranomaiset kertoivat tiistaina uusia tietoja maan koronavirustilanteesta. Uusia viruksen aiheuttamia kuolemia on 828. Maanantaina uusia kuolemantapauksia oli 449 eli määrä lähes kaksinkertaistui.

Yhteensä Britanniassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 17 337 ihmistä.

Britanniassa on yli 66 miljoonaa asukasta. Kuolleiden määrä miljoonaa asukasta kohtaan on Britanniassa nyt 225. Suomessa vastaava luku on 25.

Koronavirustartunnan saaneita on Britanniassa lähes 130 000. Uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin tiistaina olevan 4 301.

Venäjällä yli 5 600 uutta tartuntaa

Suomen toisen rajanaapurin Venäjän vahvistettujen koronatartuntojen määrä on kasvanut lähes 53 000:een. Vuorokaudessa rekisteröitiin yli 5 600 uutta tautitapausta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita oli Venäjällä tiistaihin mennessä varmistunut 456.

Suhteessa väkilukuun Venäjän viralliset koronaluvut ovat edelleen alhaisia: miljoonaa asukasta kohden maassa on kirjattu 362 tartuntatapausta ja vain kolme koronakuolemaa.

Italiassa luvassa rajoitusten purkua

Italian pääministeri Giuseppe Conte kertoi tiistaina ilmoittavansa viikonloppuun mennessä, miten maa alkaa pikkuhiljaa helpottaa rajoituksia ja avata talouttaan. Italialaiset ovat olleet maanlaajuisessa karanteenissa maaliskuun 9. päivästä alkaen.

– Haluaisin voida sanoa, että avataan kaikki. Heti. Sellainen päätös olisi kuitenkin vastuuton. Se saisi tartuntakäyrän nousemaan hallitsemattomasti ja vaarantaisi kaikki ne toimet, joita olemme tähän mennessä tehneet, Conte kirjoitti Facebookissa.

Maan vaiheittainen uudelleen avaaminen voisi Conten mukaan alkaa "kohtuullisten odotusten" mukaisesti toukokuun 4. päivänä.

Italiassa koronavirukseen sairastuneiden ja kuolleiden määrät ovat yhä surullisen suuria. Virukseen on sairastunut yli 181 000 ihmistä ja kuolleita on yli 24 000.