Britanniassa uusi brexit-ministeri, kaksi aiempaa erosi tehtävästä – May kamppailee brexit-sovun pelastamiseksi

Britannian uudeksi brexit-ministeriksi on nimitetty Steve Barclay. Hän korvaa Dominic Raabin, joka erosi kabinetista torstaina.

Barclay on melko tuntematon apulaisterveysministeri. Aiemmin hän on toiminut pankki- ja finanssiryhmä Barclaysin johtajana, kertoo BBC.

Barclay on jo kolmas brexit-ministeri tehtävässä. Kaksi aiempaa on eronnut vastalauseena pääministeri Theresa Mayn brexit-linjauksille.

Britannian hallituksen kuohunta brexit-sopimuksen ympärillä jatkuu torstaina nähtyjen ministerien irtisanoutumisten jäljiltä. Pääministeri Theresa May jatkaa kamppailuaan sopimuksen hyväksyttämiseksi parlamentissa, ja monien mielestä pääministerin poliittinen ura ja maan hallituksen kohtalo riippuu hänen onnistumisestaan.

Sanomalehti Daily Telegraphin mukaan Mayn hallitusliittolainen, Pohjois-Irlannin DUP on uhannut äänestää sopimusta vastaan. Puolueella on hallussaan 10 parlamenttipaikkaa ja se on toiminut vaa'ankielenä Mayn hallituksen tukena. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymys on ollut neuvotteluiden vaikein asia.

May tyrmää omantunnon mukaisen äänestyksen

Puheradio LBC:llä esiintynyt May vakuutteli kuitenkin perjantaina aamulla, että DUP on yhä hallituksen tukena. Lähetyksessä May kertoi uskovansa "sydänjuuriaan myöten" brexit-sopimukseensa.

May myös tyrmäsi mahdollisuuden vapaaseen äänestykseen, jossa hallituksen jäsenten sallittaisiin äänestää omantuntonsa mukaisesti ilman ryhmäkuria.

– Kabinetilla on yhteinen vastuu maastamme. Hallituksen linja on hallituksen linja, May sanoi.

Daily Telegraphin mukaan Mayn linjaus voi johtaa hallituksen kabinettiin kuuluvan kansainvälisen kehityksen ministerin Penny Mordauntin eroon. Mordaunt on ajanut brexit-sovusta omantunnon mukaista äänestystä parlamentissa.

Kabinetista erosi torstaina Raabin lisäksi työministeri Esther McVey. Lisäksi erostaan ilmoittivat kabinettiin kuulumattomat ministerit Suella Braverman ja Shailesh Vara, uutisoi muun muassa BBC.

Kauppakamari: Win-win-tilannetta ei ole

Suomen Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan Britanniassa nyt puitava brexit-sopu on lähes kaikille osapuolille epätyydyttävä kompromissi.

– Tämä sopimus syntyi pihtisynnytyksellä. Kuten arvattua, niin mitä konkreettisemmiksi asiat haavekuvien sijaan muuttuivat, sitä hankalampaa Lontoossa on sitä hyväksyä – oli kummalla puolella kysymystä tahansa, Romakkaniemi kertoo Kauppakamarin tiedotteessa.

– Tämänhetkinen sopimus ei siis tyydytä oikein ketään, mikä johtuu siitä, että haavekuva hienosta ja positiivisesta brexitistä oli valheellinen alusta saakka.

Romakkaniemen mukaan sopimuksessa on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan kaikkein hankalimmat keskeiset kysymykset.

– Joidenkin Suomessakin haikailemaa win-win-tilannetta ei ollut olemassakaan. Lose-lose -kompromisseista tämä on kuitenkin vähiten huono tulos. Lähipäivät näyttävät, kuinka käy. Suurin uhka on, ettei pääministeri Mayn sopimus menekään Lontoossa läpi. Tästä seuraisi poliittinen kaaos, uudet vaalit ja kova brexit.