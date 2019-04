Britanniassa valmistaudutaan jo "mahdottomiin" EU-vaaleihin

Britanniassa vaaliviranomaiset ovat ryhtyneet kaikessa hiljaisuudessa varaamaan kouluja ja muita julkisia tiloja EU-parlamenttivaalien äänestyspaikoiksi. Myös miljoonista äänestyslipuista on tehty alustavia tilauksia, vaikka lopullista varmuutta vaalien järjestämisestä ei vielä ole.

Pääministeri Theresa May on julistanut aiemmin useaan otteeseen, että eurovaalien järjestäminen EU:sta eroon pyrkivässä Britanniassa on "mahdoton ajatus". Huhut pidemmästä brexit-jatkoajasta näyttävät kuitenkin vievän brittejä vääjäämättä kohti vaaliuurnia toukokuussa.

Kansalaisten vastareaktiota pelkäävät pääpuolueet konservatiivit ja labour ovat pitäneet suunsa visusti kiinni mahdollisista vaalikampanjasuunnitelmista. Hallitus joutui kuitenkin tämän viikon alussa vihdoin myöntymään vaaliviranomaisten painostukseen ja lupasi rahaa välttämättömien valmistelujen aloittamiseksi.

Kuukausien valmistelutyö viikoissa

Erään vaaliviranomaisen mukaan se tehdään mitä pystytään, vaikka edessä on "yli-inhimillinen" ponnistus. Normaalisti EU-vaaleihin valmistautuminen olisi aloitettu jo ennen joulua, nyt aikaa on vain muutamia viikkoja. Omien kansalaisten äänioikeuden toteutumisesta huolehtimisen lisäksi viranomaisten pitää lähettää kirjeet Britanniassa asuville yli kolmelle miljoonalle muiden EU-maiden kansalaiselle ja tiedustella heiltä, aikovat nämä äänestää Britanniassa vai kotimaassaan.

EU-vaaleissa on äänestetty perinteisesti laiskasti, niin Britanniassa kuin muissakin jäsenmaissa. Brexit-eurovaalit on jo etukäteen leimattu "zombievaaleiksi" mutta äänestysprosentti saattaa myös yllättäen nousta, koska poliittinen tilanne on niin tulehtunut.