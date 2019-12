Britanniassa viimeinen vaalikampanjapäivä, konservatiiveille povataan aiempaa pienempää voittoa – konservatiivien jääminen ilman enemmistöä olisi silti yllätys, tutkija arvioi

Olisi yllättävää, jos Britannian konservatiivit eivät onnistuisi voittamaan enemmistöä parlamenttipaikoista huomisissa vaaleissa, arvioi yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tällainen lopputulos on hänen mukaansa kuitenkin edelleen mahdollinen.

Brexitin kannattajat äänestävät lähes yksinomaan konservatiiveja, mutta EU-eron vastustajien puolella on enemmän hajontaa. Brexitiä vastustavien puolueiden kannalta onkin oleellista, kuinka suosittua niin kutsuttu taktinen äänestäminen konservatiiveja vastaan on. Brittimedioissa on julkaistu vaalien alla runsaasti ohjeita taktiseen äänestämiseen.

– Nämä ovat ehkä ensimmäiset vaalit, joissa arvellaan, että taktisella äänestämisellä voi olla suuri merkitys. On arvioitu, että jos kolmannes äänestäjistä äänestäisi taktisesti, se voisi kääntää kelkan toiseen suuntaan, Miettinen kertoo.

Hänen mukaansa asia ei ole kuitenkaan yksinkertainen, koska esimerkiksi työväenpuolueella ja liberaalidemokraateilla on runsaasti linjaeroja monissa asioissa.

Taktinen äänestäminen merkitsee enemmistövaalijärjestelmässä sitä, että henkilö ei äänestä oman puolueensa ensisijaista suosikkia vaan toista ehdokasta, joka varmimmin pudottaa epätoivotun ehdokkaan pois ykkössijalta.

Brexitin toteutuminen tammikuun lopussa on hyvin todennäköistä, mikäli konservatiivit saavat alahuoneeseen enemmistön, Miettinen sanoo. Hänen mukaansa on kuitenkin syytä muistaa, että pääministeri Boris Johnsonin versio erosopimuksesta on EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta ajatellen huomattavasti epämääräisempi kuin Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvottelema sopimus.

– Brexitin toteutuminen avaa hyvin nopealla aikataululla joukon hyvin vaikeita kysymyksiä tulevaan kauppasuhteeseen liittyen, Miettinen ennustaa.

Konservatiivit johdossa kyselyissä

Britanniassa ennenaikaisten parlamenttivaalien kampanjointi huipentuu tänään ennen huomista äänestystä. Konservatiivien pääministeri Johnson ja työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn aikovat sukkuloida eri puolilla maata ratkaiseviksi arvioiduissa vaalipiireissä. Johnsonin ohjelmassa on muun muassa maitopullojen jakelua Yorkshiressa.

Eilen illalla julkaistun YouGov -yhtiön kyselyn mukaan konservatiivit olisivat saamassa alahuoneeseen vajaan 30 paikan enemmistön. Se on kymmeniä paikkoja vähemmän kuin pari viikkoa sitten julkaistussa edellisessä kyselyssä.

YouGovin mukaan ennusteessa on sen verran epävarmuutta, että yhä mahdollinen on myös lopputulos, jossa mikään puolue ei saa enemmistöä paikoista. Yhtiön mukaan konservatiiveista tulee parlamentin suurin ryhmä, mutta paikkamäärä voi vaihdella 311:stä 367:ään.

– Marginaalit ovat erittäin tiukkoja, ja pienet heilahdukset vain muutamien paikkojen suhteen, mahdollisesti taktisen äänestämisen ja työväenpuolueen nousun jatkumisen kautta, tarkoittavat sitä, ettemme voi sulkea (päätöksentekoon kykenemätöntä) parlamenttia ("hung parliament") pois laskuista, YouGovin Chris Curtis kommentoi AFP:lle.

Brexit vihdoin tammikuun lopussa?

Jos konservatiivit saavat alahuoneeseen enemmistön, Johnson saanee brexit-lainsäädännön läpi ja Britannia kykenee eroamaan EU:sta suunnitellusti tammikuun lopussa. Sen jälkeen jännitys kohdistuu siihen, ehtivätkö osapuolet sopia uudesta suhteestaan ensi vuoden lopussa päättyvän siirtymäajan kuluessa. Monien asiantuntijoiden mukaan aika ei millään riitä neuvotteluihin, mutta Johnson on toistaiseksi kieltäytynyt harkitsemasta siirtymäajan jatkamista.

Äänestys Britanniassa alkaa huomenna aamuyhdeksältä Suomen aikaa mutta päättyy vasta puoliltaöin. Ensimmäisiä tuloksia joudutaan siten odottamaan perjantain puolelle.