Brittiedustajat jatkavat brexit-sotkun selvittämistä, seuraavaksi määrä äänestää lisäajasta

Britanniassa parlamentti jatkaa tänään yhä sotkuisemmaksi käyvän EU-eroprosessin ratkomista. Kansanedustajien on määrä äänestää tällä kertaa siitä, pitäisikö eropäivää lykätä. Brexitin on määrä tapahtua 29. maaliskuuta.

Eilen brittiedustajat torjuivat selvällä enemmistöllä maan EU-eron ilman sopimusta. Äänestystulos voi lopulta jäädä symboliseksi, sillä brexit-päivä lähestyy vääjäämättä, eikä sovusta ole tietoa.

Jos brittiedustajat päätyvät seuraavaksi eropäivän lykkäämisen kannalle, Britannian tulee hakea EU:lta lisäaikaa neuvotteluihin. EU-maat ovat tähdentäneet, että lisäajan saamiseksi Britannian pitää tarjota selkeä näkemys siitä, mitä neuvotteluilta haetaan. EU on ollut haluton neuvottelemaan uusiksi pitkään neuvoteltua erosopimusta, jonka brittiparlamentti on jo kahdesti tyrmännyt.

Pääministeri Theresa May yritti eilen edelleen puhua neuvottelemansa erosopimuksen puolesta. Hänen mukaansa ilman erosopimusta Britannia joutuisi hakemaan pidempää lisäaikaa, mikä tarkoittaisi, että maan tulisi järjestää myös eurovaalit toukokuussa.

– Mielestäni tämä ei olisi oikea lopputulos. Mutta parlamentin on vastattava tekemiensä päätösten seurauksista, May sanoi.

Kuu ei ole tehty juustosta, vaikka parlamentti kuinka niin väittäisi

Uutistoimisto AFP:n mukaan Britannian hallitus suunnittelee tuovansa Mayn neuvotteleman erosopimuksen parlamentin äänestettäväksi jo kolmatta kertaa. Ellei parlamentti ole hyväksynyt erosopimusta 20. maaliskuuta mennessä, hallitus hakisi EU:ta lisäaikaa eroneuvotteluihin.

Jos Mayn erosopimus lopulta menisikin parlamentissa läpi, hallitus voisi hakea vain lyhyttä aikalisää sopimuksen saattamiseksi voimaan.

Mayn asema brittiedustajien silmissä on sotkuisen eroprosessin aikana niin pahasti murentunut, että mahdollisuus hänen erosopimuksensa läpimenoon näyttää hyvin ohuelta. Eilisissä äänestyksissä kansanedustajat ottivat aloitteen omiin käsiinsä, kun he ajoivat hallituksen esitykseen läpi muutoksen, jonka mukaan sopimuksetonta äkkieroa ei voi hyväksyä missään oloissa.

Käytännössä sopimukseton EU-ero on kuitenkin väistämättä edessä, elleivät britit löydä ratkaisua eron ehdoista – tai peru brexitiä kokonaan.

– Jos parlamentti toistuvasti sanoo, että kuu on tehty juustosta, se ei tarkoita, että kuu on tehty juustosta, kuvasi Manchesterin yliopiston politiikan professori Rob Ford Washington Postille.

– Parlamentti voi sanoa toistuvasti, että he eivät halua sopimuksetonta eroa, mutta lainsäädännöllinen realiteetti on, että sopimukseton ero tapahtuu, elleivät he äänestä jotain muuta sen tilalle.

EU-komission mukaan Britannian on seisottava erosopimuksen takana, jos se ei halua sopimuksetonta eroa.

– On vain kaksi tapaa lähteä EU:sta: joko sopimuksen kanssa tai ilman. EU on valmis kumpaan vain. Ei riitä äänestää sopimuksetonta eroa vastaan – pitää myös hyväksyä jokin erosopimus. Olemme sellaisen neuvotelleet pääministerin kanssa, ja EU on sen valmis allekirjoittamaan, komissio sanoi lausunnossaan.

Markkinoilla eilistä äänestystulosta tulkittiin niin, että brexit-päivän lykkäys näyttää nyt aiempaa todennäköisemmältä. Punnan kurssi vahvistui yli kaksi prosenttia suhteessa dollariin.