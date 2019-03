Brittihallitus ei voi enää äänestyttää samasta brexit-sopimuksesta

Britannian hallitus ei voi enää tuoda alahuoneen äänestykseen sisällöllisesti samaa brexit-sopimusta, jonka alahuone on jo kertaalleen hylännyt, sanoo parlamentin puhemies John Bercow. Käytännöstä on ennakkotapauksia, joista edellinen on vuodelta 1912.

Puhemiehen mukaan rajoitus on tarpeen alahuoneen ajankäytön järkevyyden ja sen päätösten uskottavuuden kannalta.

Bercow otti asiaan kantaa työväenpuolueen edustajan tehtyä asiasta kysymyksen. Hänen mukaansa viime viikon toinen äänestys erosopimuksesta oli mahdollinen, koska toisessa esityksessä oli lainopillisia muutoksia ensimmäiseen nähden.

Pääministeri Theresa Mayn esikunta ei ole kommentoinut asiaa. Mayn hallitus ei ollut vielä päättänyt, tuoko se EU-erosopimuksen parlamentin äänestykseen. Mayn tiedottajan mukaan pääministeri aikoo pyytää EU:n huippukokoukselta pitkää lykkäystä brexitiin, jos enemmistö alahuoneesta ei tue erosopimusta.

Tiedottaja ei määritellyt lykkäyksen pituutta. Neuvotteluja erosopimuksen sisällöstä ei kuitenkaan hänen mukaansa enää EU:n kanssa käydä.