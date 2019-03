Brittiläisen Isis-vaimon aviomies BBC:lle: Haluan palata Hollantiin vaimoni kanssa

Britannian torjuman Isis-vaimon Shamima Begumin aviomies sanoo haluavansa palata Hollantiin yhdessä vaimonsa ja lapsensa kanssa. Hollantilainen Isis-taistelija Yago Riedijk on antanut asiasta haastattelun yleisradioyhtiö BBC:lle.

Riedijk myöntää BBC:lle taistelleensa äärijärjestö Isisin riveissä. Tätä nykyä hän on kurdijoukkojen vankina Syyriassa. Jos hän palaa Hollantiin, häntä uhkaa BBC:n mukaan usean vuoden vankeus.

Brittiläinen Begum pakeni 15-vuotiaana Britanniasta Isisin hallussa olleelle alueelle ja avioitui siellä nopeasti Riedijkin kanssa. Tämän vuoden helmikuussa Begum synnytti pakolaisleirillä lapsen, jonka kanssa hän haluaisi palata Britanniaan.

Britannia on kuitenkin ilmoittanut vievänsä Begumilta maan kansalaisuuden. Jos päätös tulee voimaan, Begumista saattaa tulla isänmaaton.

Britanniassa on arveltu, että Begumilla voisi olla mahdollisuus Bangladeshin kansalaisuuteen, koska hänen sukunsa on sieltä kotoisin. Bangladesh on kuitenkin kiistänyt, että nainen olisi oikeutettu kansalaisuuteen.

BBC:n mukaan 19-vuotias Begum ja 27-vuotias Riedijk pakenivat Isisin viimeisestä sillanpääasemasta Syyriassa Isisin julistaman kalifaatin sortuessa. Mies antautui syyrialaiselle taistelijajoukolle, ja vaimo päätyi pakolaisleirille Syyriassa, mutta on nyt tiettävästi siirtynyt sieltä muualle.