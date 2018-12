Brittiläisen Telegraph-lehden mukaan pääministeri Theresa Mayn hallituksen ministerit valmistautuvat pitämään hätäkokouksen brexit-tilanteesta. Lehden mukaan kokous pidetään puhelimitse. Asiasta kertoo myös Daily Mail.

Britanniassa on huhuttu, että May aikoisi lykätä parlamentin huomista äänestystä brexit-erosopimuksesta. Hallituksen ehdotuksen erosopimukseksi on odotettu häviävän äänestyksessä, koska myös monet Mayn oman konservatiivipuolueen kansanedustajat vastustavat sitä.

Parlamentin on ollut määrä äänestää brexitistä huomenna illalla noin kello 21 Suomen aikaa. Sopimukseen on tehty useita muutosehdotuksia, jotka hyväksytyksi tullessaan kaataisivat sopimuksen.

Tämän jälkeen olisi hyvin epävarmaa, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Mahdollisina vaihtoehtoina on esitetty Mayn hallituksen kaatumista ja uusia vaaleja tai Britannian eroa EU:sta ilman minkäänlaista sopimusta. Myös brexitin peruuntumista on väläytelty.

EU:n puolelta on useaan otteeseen todettu, että erosopimus on mikä se on eikä uusia neuvotteluja enää aloiteta. Britannian EU-eron on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta.