Brittilehti: Vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta

Vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta, selviää brittilehti Independentin teettämästä kyselystä.

Ainoastaan 34 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaa viime kuussa nimitetyn pääministerin Boris Johnsonin rysäyttävän Britannian ulos EU:sta ilman sopimusta. Tulos on lehden mukaan ristiriidassa Johnsonin aikaisempien lausuntojen kanssa. Hän on kertonut, että hänellä on valtuutus sopimuksettomaan eroon.

Vastaajat ovat myös varsin pessimistisiä pääministerin mahdollisuuksista neuvotella uusi sopimus. Vain 19 prosenttia uskoo hänen onnistuvan.

Britannian hallinnolla ei ole ollut aikeita tarjota viimeistä ääntä brexitin lopputulemasta parlamenttiedustajille, mutta kyselyyn vastanneista 42 prosenttia on sen puolella. Äänestystä vastustaa 39 prosenttia vastaajista.

Lehti kertoo, että sopimuksetonta eroa vastaan taistellut konservatiiviedustaja Guto Bebb tarttui kyselytuloksiin välittömästi.

– Mandaattia sopimuksettomalle erolle ei ole, eikä ole ikinä ollutkaan, Bebb kommentoi tuloksia.

– Boris Johnson lupasi vuonna 2016 paremman sopimuksen kuin nykyinen EU:n kanssa tehty sopimus on. Miksei hän voi toteuttaa lupaustaan sen sijaan, että hän toimittaa valtuutuksettoman ja sopimuksettoman eron katastrofin, hän jatkoi.

Kyselytutkimuksen teki BMG Research . Kyselyyn vastasi 1 515 aikuista.

Työväenpuolueen johto haluaa syrjäyttää Johnsonin

Myös liberaalidemokraattisen puolueen johtaja Jo Swinson linjasi tuloksiin viitaten, että sopimukseton ero täytyy unohtaa.

– Siltä puuttuu julkinen tuki. On myös uskomattoman edesvastuutonta yhdenkään hallituksen ajaa sellaista asiaa, joka johtaa työn menetyksiin, vahingoittaa talouttamme ja on isku meidän julkisiin palveluihimme, Swinson kertoi.

Britanniassa on virinnyt hanke nykyisen pääministerin syrjäyttämiseksi, kertoivat brittiviestimet aiemmin viikolla. Maassa etsitään nyt tukea työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin johtamalle väliaikaiselle hallitukselle. Tarkoituksena on estää Britannian ero unionista ilman sopimusta.

Hankkeeseen vastahakoisesti suhtautuneita liberaalidemokraatteja on kosiskeltu Guardian-lehden mukaan kiivaasti suunnitelman taakse.

Swinson kutsui aluksi Corbynin suunnitelmaa hölynpölyksi. Myöhemmin hän kuitenkin julkaisi Corbynille suunnatun kirjeen, jossa suostui keskustelemaan tämän kanssa lähipäivinä. Swinson ei sulkenut pois mahdollisuutta tukea Corbynia väliaikaisen hallituksen johtoon, jos sillä voidaan estää EU-ero ilman sopimusta.

– Minun mielestäni meidän täytyy keskittyä siihen, miten saisimme sopimuksettoman eron estettyä, koska kello tikittää koko ajan, Swinson kertoi Guardianin mukaan.

Toisaalta Swinson on väläytellyt sellaisen väliaikaishallituksen mahdollisuutta, jonka johdossa ei olisi Corbyn.

Sopimukseton ero johtaisi joukkoteurastuksiin

Sopimuksettoman eron tuhoisista seurauksista on ollut Independentin mukaan myös virallisia varoituksia. Sen pelätään muun muassa johtavan lamaan.

Tämän lisäksi sen uskotaan johtavan myös lampaiden ja karjan joukkoteurastuksiin. Independent kertoi aiemmin, että ministerit ovat suunnitelleet kuluttavansa 300 miljoonaa puntaa varautuessaan sopimuksettomaan eroon. Summalla on tarkoitus haalia hätävarastot, jotka sisältäisivät ainakin ruokaa ja lääkkeitä.

Independentin mukaan Johnson on perustellut sopimuksetonta eroa vuoden 2016 kansanäänestyksellä. Pääministerin mukaan kansanäänestys riittää hänelle brittien suomaksi valtuudeksi äkilliseen eroon.