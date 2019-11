Brittiparlamentti äänestää Bercow'n seuraajasta – kahdeksan edustajaa halajaa kovaäänisen järjestyksen pitäjän tilalle

Britanniassa kansanedustajat äänestävät tänään alahuoneen uudesta puhemiehestä. Rutiininomainen äänestys on saanut lisähuomiota tehtävänsä vastikään jättäneen John Bercow’n päädyttyä näkyvään rooliin Britannian vääntäessä EU-erosta.

Bercow’n seuraajaksi halajaa yhteensä kahdeksan edustajaa. Ennakkosuosikkina on työväenpuolueen Lindsay Hoyle, joka on toiminut varapuhemiehenä vuodesta 2010 lähtien. Hoyle on ollut työväenpuolueen kansanedustajana 22 vuotta.

Hoyle on Bercow’n tavoin suhtautunut nuivasti edustajien öykkäröintiin. Hän lupasi Sunday Timesille antamassaan haastattelussa, että hän korjaisi parlamentin, jota hän itse kutsui toksiseksi.

62-vuotiaan Hoylen pahin kilpailija on työväenpuolueen Harriet Harman, joka on brittiparlamentin pisimpään istunut naispuolinen edustaja.

Hän tuli alahuoneeseen vuonna 1982 ja vuosina 2007–2015 hän toimi työväenpuolueen varajohtajana. Tuona aikana hän päätyi johtamaan puoluetta kahdesti, vuosina 2010 ja 2015, kun puolueen johtaja oli vaihtumassa.

Entinen oikeusministeri Harman tunnetaan kiihkeästä feminismistään, ja hän on ollut sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvien asioiden ajaja.

Kisassa myös entinen pastori ja toinen varapuhemies

Toinen puhemieskisassa oleva nainen on konservatiivien Elanor Laing, joka on ollut Bercow’n toisena varapuhemiehenä vuodesta 2013.

62-vuotias konservatiiviedustaja tuli parlamenttiin vuonna 1997 ja tätä ennen hän oli toiminut puolueen edustajana Skotlannissa.

Yksi kisan värikkäimmistä hahmoista on Englannin kirkon entinen pastori, nykyinen työväenpuolueen kansanedustaja Chris Bryant.

Avoimesti homoseksuaalin 57-vuotiaan Bryantin vuonna 2010 järjestetty siviilivihkimisseremonia, oli ensimmäinen laatuaan parlamentissa.

Bercow jätti tehtävänsä torstaina. Hän oli toiminut alahuoneen puhemiehenä kymmenen vuoden ajan. Hän tuli erityisesti tunnetuksi tavastaan vaatia järjestystä saliin, huutaen kaikuvalla äänellä "Order! Order!" (suomeksi järjestys, järjestys). Hän ehti huutaa puhemiehenä ollessaan vaatimuksensa yli 14 000 kertaa.