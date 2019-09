Brittiparlamentti jää pääministerin määräämälle istuntotauolle tänään – edustajat sivussa yli kuukauden

Britannian parlamentti jää pääministeri Boris Johnsonin määräämälle istuntotauolle tänään päivän päätteeksi, pääministerin edustaja kertoo. Tauon on määrä päättyä 14. lokakuuta.

Johnsonin arvostelijoiden mukaan pääministeri yrittää näin estää parlamenttia puuttumasta brexit-prosessiin. Tämänhetkinen takaraja Britannian EU-erolle on 31. lokakuuta.

Parlamentin on määrä vielä tänään äänestää toisen kerran hallituksen esityksestä ennenaikaisista vaaleista. Johnson haluaisi järjestää uudet vaalit ennen lokakuun puoliväliä, mutta esityksen odotetaan kaatuvan myös tällä äänestyskerralla.

Myöhemmin tänään astuu myös todennäköisesti voimaan laki, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton EU-ero. Parlamentti hyväksyi lain viime viikolla, ja nyt se etenee kuningattaren vahvistettavaksi. Käytännössä lain voimaantulo on varmaa, sillä kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.

Irlannin mukaan Britannia ei ole tarjonnut mitään uutta

Irlannissa aamupäivällä vieraillut Johnson korosti, että Britannia on edelleen lähtemässä EU:sta lokakuun lopusta. Samalla hän sanoi, että brexit ilman sopimusta olisi epäonnistuminen, josta sekä Britannian että Irlannin hallitukset olisivat vastuussa.

Johnson tapasi Dublinissa Irlannin pääministeri Leo Varadkarin. Johnsonin mukaan brexit-sopimus EU:n kanssa on yhä mahdollinen ennen unionin lokakuista huippukokousta. Varadkarin mukaan EU ei ole kuitenkaan saanut Britannialta mitään vaihtoehtoisia ehdotuksia brexit-neuvotteluja hiertävään kysymykseen Britannian ja Irlannin rajasta.

– Ilman backstopia ei voi olla sopimusta, Varadkar korosti.

Niin kutsutun backstopin tarkoituksena on säilyttää Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja avoimena myös brexitin jälkeen. Johnson ei halua brexit-sopimusta, johon backstop sisältyy.