Brittiparlamentti sanoi kolmannen kerran ei Mayn brexit-sopimukselle

Britannian parlamentin alahuone on hylännyt EU-erosopimuksen kolmannen kerran. Jos sopimus olisi hyväksytty, ero olisi tapahtunut toukokuussa hallitusti. Sopimus hylättiin äänin 344–286.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi välittömästi äänestyksen jälkeen, että parlamentin päätöksellä tulee olemaan vakavia seurauksia. Mayn mukaan Britannia jättää nyt EU:n 12. huhtikuuta, mikä tarkoittaa, ettei sopimuksetonta brexitiä kyetä enää estämään lainsäädännöllisin keinoin.

Brittiparlamentin on tarkoitus äänestää uusista, vaihtoehtoisista suunnitelmista maanantaina.

– Meidän on nyt löydettävä vaihtoehtoinen tie eteenpäin. Tämä tarkoittaa myös lähes varmasti sitä, että meidän on pidettävä EU-vaalit toukokuussa, May sanoi.

Mayn omasta puolueesta, konservatiiveista, brexitiä vastaan äänesti 34 kansanedustajaa. Lisäksi sopimusta vastusti työväenpuolue lähes kokonaisuudessaan sekä Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP.

– Esitys ei ole mennyt läpi. Se ei tule menemään läpi. Valitettavasti minun on nyt todettava, että nyt Theresa Mayn on pidettävä sanansa ja tehtävä tilaa uudelle johtajalle, joka pystyy tekemään sellaisen sopimuksen, joka menee läpi parlamentissa, sanoi sopimusta vastaan äänestänyt konservatiivien Steve Baker BBC:n mukaan.

Myös työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin mukaan Mayn olisi viimeistään nyt tehtävä äänestystuloksesta oikeat johtopäätökset, mikä tarkoittaisi pääministerin eroa ja uusia vaaleja.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kertoi heti tuloksen selvittyä Twitterissä, että hän on kutsunut koolle EU-johtajien hätäkokouksen, joka pidetään 10. huhtikuuta. EU:n mukaan todennäköisin vaihtoehto on nyt Britannian ero yhteisöstä ilman sopimusta.

Punnan kurssi lähti välittömästi laskuun äänestystuloksen jälkeen.