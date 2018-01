Bronxin suurpalossa kolmastoista kuolonuhri – 27-vuotias mies kuoli sairaalassa

New Yorkin Bronxissa viime viikolla syttyneessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut yhden loukkaantuneen kuoltua sairaalassa. Kuolonuhrien määrä on nyt 13.

New Yorkin poliisi kertoi, että 27-vuotias mies kuoli sairaalassa torstaina. Hänen vaimonsa ja parin kaksi tytärtä saivat myös surmansa palossa.

Joulukuun 28. päivänä syttynyt palo tuhosi asuinkerrostalon. Palo sai alkunsa kolmivuotiaan pojan leikkiessä kaasuhellalla.