Burkina Fasossa 35 siviiliä kuoli jihadistien hyökkäyksessä, suurin osa uhreista naisia

Länsi-Afrikan Burkina Fasossa 35 siviiliä kuoli tiistaina jihadistien hyökkäyksessä sotilastukikohtaan ja läheiseen kaupunkiin maan pohjoisosassa. Asiasta kertoi Burkina Fason presidentti Roch Marc Christian Kabore.

Burkina Fason armeija kertoi aiemmin, että hyökkäyksessä kuoli seitsemän sotilasta ja 80 jihadistia.

Jihadistit hyökkäsivät yhtäaikaisesti sotilastukikohtaan ja Arbindan kaupunkiin.

– Tämä barbaarinen hyökkäys johti 35 siviilin kuolemaan, suurin osa heistä naisia, presidentti Kabore sanoi.

Hyökkäykseen osallistui kymmeniä jihadisteja, jotka olivat liikkeellä moottoripyörillä. Useita tunteja kestäneen taistelun päätteeksi armeija sai ajettua hyökkääjät pois ilmavoimien tuella.

Presidentti julisti maahan 48 tunnin suruajan.

Yli puoli miljoonaa jättänyt kotinsa

Mikään ryhmä ei ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta Burkina Fason hyökkäykset on yleensä yhdistetty al-Qaidaan tai Isisiin.

Naapurimaa Malista levinnyt jihadistiväkivalta on piinannut Burkina Fasoa viime vuosina. Vuodesta 2015 lähtien hyökkäyksissä on kuollut Burkina Fasossa yli 700 ihmistä, ja noin 560 000 on joutunut jättämään kotinsa.

Sahelin alueen maiden johtajat keskustelivat huippukokouksessa joulukuun puolivälissä jihadistiväkivallan torjumisesta. Burkina Fason, Malin, Mauritanian, Nigerin ja Tshadin johtajat sopivat yhteistyöstä ja vetosivat kansainväliseen apuun taistelussa islamismia vastaan.

Sahelin maat kuuluvat maailman köyhimpiin, mutta niiden armeijat ovat saaneet tukea entiseltä siirtomaaisännältä Ranskalta jihadismin vastaisessa taistelussa.