Burkina Fasossa 37 kaivostyöläistä kuoli aseistettujen hyökkääjien iskussa

Länsi-Afrikan Burkina Fasossa 37 ihmistä on kuollut iskussa kaivostyöläisiä vastaan, kertovat paikallisviranomaiset. Tuntemattomat aseistetut hyökkääjät kävivät kaivostyöläisiä kuljettaneen saattueen kimppuun maan itäosassa keskiviikkoaamuna.

Hyökkäyksessä haavoittui 60 ihmistä.

Uhrit olivat burkinafasolaisia, jotka työskentelivät kanadalaisyhtiö Semafon kultakaivoksella Boungoussa. Burkina Fason armeija saattoi viittä kaivostyöläisiä kuljettanutta bussia, mutta saattue joutui hyökkääjien väijytykseen.

Semafon kaivoksiin kulkeneisiin ajoneuvoihin tehtiin viime vuonnakin Burkina Fasossa kaksi iskua, joissa tuli kuolonuhreja.

Burkina Faso on kärsinyt viime vuosina jihadistiväkivallasta, joka on levinnyt maahan naapurimaa Malista. Hyökkäyksissä on kuollut neljän vuoden aikana yli 600 ihmistä.