CNN: Kiina on evakuoinut yli kolme miljoonaa ihmistä Mangkhut-taifuunin tieltä

Kiina on evakuoinut yli kolme miljoonaa ihmistä maan eteläosissa Mangkhut-taifuunin tieltä, kertoo uutiskanava CNN.

Mangkhut rantautui Kiinan väkirikkaaseen Guangdongin maakuntaan sunnuntaina ja on jatkanut sieltä matkaansa kohti pohjoista. Poikkeuksellisen voimakas taifuuni teki tuhojaan Hongkongissa nostaen tulvia ja repien kattoja ja rakennustelineitä pilvenpiirtäjistä.

Aiemmin Filippiinejä löylyttänyt taifuuni vaati kymmeniä kuolonuhreja, ja useita on edelleen kateissa. Filippiinien viranomaiset ovat vahvistaneet 65 kuolleen maan pohjoisosia murjoneessa myrskyssä. Kiinassa Guangdongin maakunnassa on raportoitu neljästä kuolonuhrista.

Yhdysvalloissa puolestaan Florence-myrskyn vaatimien kuolonuhrien määrä on noussut 31:een, kertovat pelastusviranomaiset. Myrsky on heikentynyt trooppiseksi matalapaineeksi ja miltei jättänyt Carolinojen osavaltiot taakseen. Alueella kärsitään kuitenkin yhä massiivisista tulvista, ja satoja asukkaita on jäänyt CNN:n mukaan saarroksiin.