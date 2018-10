CNN: Muellerin odotetaan saavan Venäjä-tutkinnan valmiiksi vuoden loppuun mennessä

Yhdysvalloissa apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein ei ole antanut Venäjä-tutkintaa johtavalle erikoissyyttäjä Robert Muellerille tarkkaa päivää, milloin tutkinta on saatava päätökseen, kertoo uutiskanava CNN lähteeseensä vedoten. Lähteen mukaan tutkintaa ei kuitenkaan tarvitse saada valmiiksi heti marraskuun välivaalien jälkeen. Hänen mukaansa odotettavissa on, että tutkinta saadaan päätökseen pikkuhiljaa vuoden loppuun mennessä.

Mueller selvittää Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Tutkintaa tarkkaileva Rosenstein sanoi Wall Street Journalille keskiviikkona, että tutkinta on asianmukainen ja itsenäinen. Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta, milloin se saadaan päätökseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti kritisoinut tutkintaa. Hänen mukaansa se on perusteeton ja veronmaksajien rahojen tuhlausta.

Vielä ei ole tiedossa, onko Trump menossa kuultavaksi tutkintaan. Trumpia kuultaisiin siitä, estikö hän mahdollisesti oikeutta antaessaan potkut FBI:n johtajalle James Comeylle.