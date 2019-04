CNN: Pariisin poliisin mukaan Notre Damen palo on saatu hallintaan

Notre Damen katedraalin palo on saatu nyt hallintaan, kertoo Pariisin poliisin tiedottaja CNN:lle.

Notre Damen historiallinen katedraali syttyi palamaan eilen illalla ja on pahoin tuhoutunut. Pariisin pelastusviranomaisen mukaan katedraalin päärakenteet on onnistuttu pelastamaan ja suojaamaan tulipalolta, mutta yli 90-metriä korkea keskitorni on romahtanut. Myös suuria osia kirkon katosta tuhoutui.

Paloa on ollut sammuttamassa satoja palomiehiä ja ainakin yksi on loukkaantunut vakavasti sammutustöissä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on luvannut, että Notre Dame rakennetaan uudelleen. Hänen mukaansa uudelleen rakentamiseksi perustetaan kansainvälinen rahankeräyskampanja.

Notre Damen edustalla tunteikkaasti puhunut Macron sanoi lisäksi, että pahin vältettiin palomiesten työn ansiosta.

Brittilehti Guardian kertoo, että alustavien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että palo sai alkunsa vahingossa. Illalla syttynyt palo saattaa liittyä katedraalin korjaustöihin. Poliisi kommentoikin aiemmin, että mikään ei viittaa siihen, ettei kyseessä olisi onnettomuus.

"Tämä on lempikirkkoni koko maailmassa"

Palo sai alkunsa hieman ennen kello iltaseitsemää paikallista aikaa. CNN:n haastatteleman ranskalais-amerikkalaisen miehen mukaan palo alkoi, kun katedraalissa oli vielä käynnissä messu.

François-Xavier Lochet'n mukaan poliisi kävi kertomassa messua suorittaneelle papille, että kyseessä ei ollut vitsi.

Lochet'n mukaan savua alkoi pian tulla sisälle katedraaliin.

– Halusin itkeä. Tämä on lempikirkkoni koko maailmassa. Kun olin 12-vuotias, kiipeilin kirkon torneissa.

– Tämä on valtava osa eurooppalaista historiaa ja nyt se on kateissa, Lochet sanoi CNN:n haastattelussa.

Kulttuurihistoriallinen merkkipaalu

Notre Damen katedraali on Euroopan vierailluimpia turistikohteita. Siellä vierailee vuosittain jopa 14 miljoonaa turistia. Katedraali sijaitsee Pariisin sydämessä Citén saarella.

Kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokasta pyhäkköä pidetään yhtenä Ranskan goottilaisen arkkitehtuurin tärkeimmistä saavutuksista. Katedraalin rakennustyöt aloitettiin 1160-luvulla.