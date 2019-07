CNN: Ruokafestivaalilla kolme ihmistä ampunut nuorukainen osti aseensa laillisesti vain muutamia viikkoja aiemmin

Yhdysvalloissa Gilroyn ruokafestivaalilla sunnuntaina kolme ihmistä kuoliaaksi ampunut mies oli ostanut aseensa laillisesti, kertoo CNN. Viranomaisten mukaan 19-vuotias mies hankki ampumisessa käyttämänsä rynnäkkökiväärin kolme viikkoa aiemmin Nevadasta.

Poliisin mukaan ampuja käytti jonkinlaista AK-47-tyyppistä rynnäkkökivääriä. Hän oli avannut tulen ruokafestivaalilla hieman puoli kuuden jälkeen illalla paikallista aikaa. Kaliforniassa sijaitsevan Gilroyn poliisipäällikön Scot Smitheen mukaan paikalla olleet kolme poliisia ampuivat hyökkääjän kuoliaaksi vain minuutin kuluttua. Poliisipäällikkö kiitteli festivaalilla töissä olleiden poliisien nopeaa reagointia.

– Tämä olisi voinut mennä niin paljon pahemmaksi hyvin nopeasti, Smithee kommentoi CNN:lle.

Ampuja pääsi alueelle leikkaamalla reiän aitaan?

Viranomaiset ovat kertoneet, että hyökkääjällä ei ollut tiettyä kohdetta, vaan hän oli ampunut sattumanvaraisesti. Ampumisen motiivi ei ole vielä selvinnyt. Rikostutkinnan yhteydessä on tarkasteltu myös ampujan sosiaalisen median sivuja. Tutkinnan alla on paikallisten medioiden mukaan myös neljä päivää sitten perustettu Instagram-tili, jossa ampuja on viitannut valkoista ylivaltaa julistavaan kirjaan.

Gilroyn poliisi on ilmoittanut myös yrittävänsä vahvistaa silminnäkijähavaintoja toisesta epäillystä.

– Meille on tehty useampia ilmoituksia, mutta ihmisten versiot tapahtuneesta vaihtelevat. Joten emme tiedä tällä hetkellä, oliko ampumisessa mukana toinen epäilty ja missä määrin hän oli osallisena, Smithee kommentoi CNN:lle.

Poliisi epäilee, että ampuja oli päässyt festivaalialueelle leikkaamalla reiän aluetta ympäröineeseen aitaan. Poliisin mukaan ruokafestivaalilla ei ollut valvontakameroita.

Ampumisessa kuolivat 6-vuotias poika, 13-vuotias tyttö ja parikymppinen mies. Haavoittuneita on 12. Haavoittuneet ovat AFP:n mukaan 12–69-vuotiaita ja yksi heistä on kriittisessä tilassa.