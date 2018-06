CNN: Uusi tutkimustulos voi säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaajilta

Yhdysvalloissa julkaistut tuoreet tutkimustulokset saattavat säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaaja- eli sytostaattihoidoilta, kertoo CNN.

Solunsalpaajahoidon tärkeys tietynlaisten rintasyöpien hoidossa on ollut tiedossa jo aiemmin, samoin kuin se, että osa rintasyöpäpotilaista ei tarvitse solunsalpaajahoitoa. Näiden kahden ryhmän lisäksi on kuitenkin ryhmä rintasyöpäpotilaita, joiden osalta on ollut epäselvää, tarvitsevatko he solunsalpaajia.

Uuden tiedon valossa vaikuttaa siltä, että osa tähän ryhmään kuuluvista voi huoletta jättää solunsalpaajahoidon väliin. Tutkimuksessa seurattiin keskimäärin yhdeksän vuoden ajan lähes 8 000:tta rintasyövästä toipunutta, joista osa sai solunsalpaajahoitoa ja osa ei.

Uutta hyötyä geenitestistä

Tutkimustulos koskee osaa yli 50-vuotiaista rintasyöpäpotilaista, joilla on jo ollut vaihdevuodet, joiden kasvain on löydetty alle viiden senttimetrin kokoisena ja joiden syöpä ei ole levinnyt imusolmukkeisiin. Syövän on lisäksi oltava HER2-negatiivinen ja estrogeenireseptoripositiivinen, mikä tarkoittaa, että syöpäsoluissa on normaali määrä HER2-proteiinia, ja estrogeenihormoni vaikuttaa syövän kasvuun.

Tällaisten syöpien hoidon suunnittelussa voidaan käyttää Oncotype DX -geenitestiä, joka antaa ennusteen syövän uusiutumisen todennäköisyydestä ja auttaa lääkäriä hahmottamaan, onko potilaalle hyötyä solunsalpaajahoidosta. Aikaisemmin on kuitenkin ollut epäselvää, kannattaako solunsalpaajahoitoa antaa niille potilaille, jotka saavat geenitestistä tuloksen 11–25.

Uusi tutkimus keskittyi tähän ryhmään, ja sen valossa vaikuttaa siltä, että kyseiset potilaat eivät tarvitse solunsalpaajia.

Maailmanlaajuisesti noin puolella rintasyöpäpotilaista syöpä on HER2-negatiivinen ja estrogeenireseptoripositiivinen eikä ole levinnyt imusolmukkeisiin.

Tutkimustulokset julkaistiin sunnuntaina New England Journal of Medicine -julkaisussa. Oncotype DX -geenitestiä myyvä Genomic Health sanoo tiedotteessa, että se ei osallistunut tutkimuksen rahoittamiseen tutkimuksen suunnittelun eikä alkuperäisen toteuttamisen vaiheessa mutta antoi myöhemmin rahoitusta pitkäaikaisseurantaan tarvittuun tietojen keräämiseen.