CNN: Vaarallisten siirtolaisnuorten pidätyskeskuksia syytetään epäinhimillisistä oloista USA:ssa

Yhdysvaltalaista paperittomien siirtolaisnuorten pidätyskeskusta syytetään nuorten pahoinpitelystä, huumaamisesta ja tuoliin sitomisesta, kertoo CNN. Syytökset käyvät ilmi oikeusjutusta, jonka ihmisoikeusjärjestö on nostanut valtiota vastaan nuorten kohtelun vuoksi.

Oikeuden asiakirjoissa nuoret kertovat muun muassa, että heitä pidettiin pitkiä aikoja säkki päässä tuoliin sidottuina. Eräs kertoi olleensa alasti kiinni tuolissa kaksi vuorokautta.

Tuoreet syytökset koskevat Virginiassa sijaitsevaa Shenandoah Valley -keskusta, joka on tarkoitettu erityisen vaarallisille nuorille kuten rikollisjengien jäsenille. Vaarallisten nuorten keskuksiin päätyy kuitenkin myös nuoria, jotka eivät ole ennen kiinni ottamistaan tehneet rikoksia, mutta jotka ovat laitokseen jouduttuaan yrittäneet vahingoittaa itseään tai muita.

Ei reilua eikä läpinäkyvää

Toisen vaarallisten nuorten laitoksen Shilohin hoitokeskuksen oloista on keskusteltu Yhdysvalloissa jo vuosia. Sen asukkaat ovat kertoneet muun muassa, että heihin on pistetty ruiskulla rauhoittavia lääkkeitä ja että heitä on pahoinpidelty.

Siirtolaisnuoria puolustavien asianajajien mukaan vaarallisten nuorten laitokseen vievä prosessi ei ole reilu eikä läpinäkyvä. Nuoret ovat kertoneet, että heitä siirretään laitoksesta toiseen ilman perusteluja tai valitusmahdollisuutta.

CNN kertoo oikeuden asiakirjoihin perustuvan esimerkin nuoresta, joka oli elänyt Yhdysvalloissa paperittomana siirtolaisena pienestä lapsesta saakka ja päätyi kiinni otetuksi siksi, että hän ei pystynyt pyydettäessä näyttämään poliisille henkilötodistusta. Hän ahdistui laitoksessa olosta ja reagoi yrittämällä vahingoittaa itseään ja tappelemalla muiden nuorten kanssa. Ennen pitkää hän päätyi Shenandoah Valleyyn.

Paperittomien siirtolaislasten ja -nuorten olot säilöönotto- ja pidätyskeskuksissa ovat olleet Yhdysvalloissa erityisen huomion kohteena sen jälkeen, kun maassa syntyi kohu laittomasti rajan ylittäneiden lasten erottamisesta vanhemmistaan.