Äärijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla Syyriassa vuosia asunut suomalaisnainen haluaisi palata Suomeen, kertoo uutiskanava CNN.

Sannaksi esittäytynyt nainen sanoo uutiskanavan haastattelussa, että hän tuli Syyriaan miehensä, marokkolaisen putkimiehen, kanssa neljä vuotta sitten käännyttyään islamilaiseksi.

– Elämä oli ensin hyvää, mutta sitten sota tuhosi sen elämän, ei Isis, Sanna vakuuttaa CNN:n kirjeenvaihtajalle Ben Wedemanille.

– Kyllä, haluan palata Suomeen, todellakin. Aivan varmasti haluan, haluan, Sanna toistelee haastattelijalle.

Sanna ei lyhyessä haastattelussa kerro, mitä hänen miehelleen on tapahtunut, tai onko hänellä muuta perhettä Syyriassa. Hän ei myöskään puhu mitään mahdollisista kytköksistä Isisiin.

Tuhannet ihmiset ovat viime päivinä paenneet viimeisiltä Isisin hallussa olleilta alueilta Baghouzissa Syyrian itäosassa lähellä Irakin rajaa. Pakenijoiden joukossa on runsaasti Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia, joiden tulevaisuus on hämärän peitossa.

Tunnetuimpiin pakenijoihin kuuluu ranskalaisen jihadistin Jean-Michel Clainin, 38, vaimo. Clain on yhdistetty Pariisin terrori-iskuihin. Wedeman haastattelee myös häntä, ja vaimo kertoo sekä miehensä että lankonsa kuolleen taisteluissa alueella. Hän kertoo myös menettäneensä kolme lastaan.

– En halua palata Ranskaan, koska ranskalaiset aseet ovat tappaneet perhettäni, ja joutuisin vankilaan, hän sanoo.

Supo: Suomesta lähtenyt noin 20 täysi-ikäistä naista

Suojelupoliisin viime kuussa julkistamien tietojen mukaan Suomesta on matkustanut Irakin ja Syyrian sota-alueelle noin 80 tunnistettua henkilöä, lähinnä vuosina 2012–2016. Heistä noin 20 on kuollut ja noin 20 palannut Suomeen. Lähteneiden todellisen määrä arvioidaan olevan suurempi.

Konfliktialueelle eri puolilta maailmaa matkanneista huomattava osa on ollut naisia. Sisäministeriön viime vuonna julkistaman katsauksen mukaan naisilla on keskeinen rooli Isisin strategiassa väkivaltaisen islamistisen aatteen ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Suomesta Irakiin ja Syyriaan on Supon mukaan matkustanut parikymmentä täysi-ikäistä naista ja arviolta noin 30 lasta, joista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Heistä osa on jo täysi-ikäisiä. Lisäksi konfliktialueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Sisäministeriön tilannekatsauksen mukaan Syyriaan ja Irakiin lähteneisiin miehiin verrattuna naisista suhteellisesti suurempi osa on Suomen kansalaisia. Naiset ovat myös miehiä useammin islaminuskoon kääntyneitä.

Jos palaajan epäillään syyllistyneen rikoksiin matkallaan, asiasta aloitetaan Suomessa rikostutkinta. Matkustamisesta terroristisessa tarkoituksessa tuli kuitenkin rikollista vasta joulukuussa 2016, joten sitä aiemmin Suomesta lähteneisiin tätä lain pykälää ei voida soveltaa.