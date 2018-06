CNN: Yhdysvaltain rajalla erotettujen siirtolaisperheiden yhdistämiseen on nyt suunnitelma – prosessissa kestää vielä kauan

Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuudesta vastaava virasto DHS kertoi myöhään lauantaina, että sillä on suunnitelma siitä, miten rajalla toisistaan erotetut siirtolaislapset ja -vanhemmat saatetaan takaisin yhteen.

Vanhempien ja lasten tietojen linkittämistä varten rakennetaan uusi tietokanta, jonka kautta perheet voivat olla yhteydessä.

Virasto kertoi, että yli 500 lasta on jo palautettu vanhemmilleen.

CNN:n mukaan vielä säilöön otettuina olevat yli 2 000 lasta palautetaan vanhemmilleen vasta sitten, kun heidän vanhempiensa karkotus on käsitelty. Yhdistäminen tapahtuu joko ennen mahdollista karkotusta tai sen jälkeen, kun vanhempi on vapautettu pidätyskeskuksesta ja hän on ilmoittautunut lapsen huoltajaksi.

Lasten tilanne sai mielenosoittajat liikkeelle

Viikonlopun aikana useita tuhansia mielenosoittajia marssi monissa kaupungeissa vastustamassa presidentti Donald Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikkaa.

Monet kansalaisjärjestöt ovat myös vaatineet koko maan laajuista mielenosoitusta ensi viikon lauantaina.

Demokraattien lainsäätäjät ovat ottaneet aktiivisesti kantaa lasten kohteluun.

– Alle viisivuotiaat lapset itkevät vanhempiensa perään, ja heitä pidetään selleissä ja häkeissä, sanoi kalifornialainen kongressiedustaja Jackie Speier käytyään Teksasin McAllenissa sijaitsevassa säilöönottolaitoksessa.

– Varsinkin lapset saavat tästä traumoja. Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikka on barbaarista, sanoi Barbara Lee, toinen kalifornialainen demokraattiedustaja.

Trump taas jatkoi puheitaan maahanmuuttajien ja rikollisuuden yhteydestä.

– He voivat olla tappajia, he voivat olla varkaita, he voivat olla pahoja ihmisiä. Demokraattien mielestä on okei, että he ovat maassamme. Minä olen eri mieltä, Trump sanoi lauantaina.