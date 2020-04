CNN: Yhdysvaltojen koronaviruskuolemissa uusi synkeä ennätys, yli 900 kuollutta yhdessä päivässä

Yhdysvalloissa koronaviruksesta johtuvat kuolemantapaukset lisääntyvät nopeasti. Uutiskanava CNN:n mukaan maassa on kuollut keskiviikkona ainakin 917 ihmistä, mikä on kanavan laskujen mukaan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Yhteensä kuolleita on jo ainakin 4 745.

Yksi koronaviruksesta pahimmin kärsineistä alueista on New Yorkin kaupunki, jossa CNN:n mukaan on raportoitu lähes 1 400 kuolemaa ja lähes 46 000 vahvistettua tartuntaa.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 213 000 tartuntaa, mikä on eniten maailmassa.

Todellisuudessa tartuntoja lienee tätäkin enemmän.

Turvaväli unohtui tiedotustilaisuudessa

Presidentti Donald Trump ei ainakaan toistaiseksi aio antaa kansallista kotonapysymismääräystä koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Trump perusteli linjaansa sillä, että tartuntojen määrä vaihtelee osavaltioittain.

– On osavaltioita, joissa ongelma ei ole kovinkaan suuri. -- Jos vaikka Alaskalla ei ole ongelmaa, on kovin ankaraa määrätä se suljettavaksi. Meillä täytyy olla vähän joustavuutta, Trump sanoi.

CNN:n mukaan jokaisessa 50 osavaltiossa on todettu vähintään sata virustartuntaa.

Osa terveysviranomaisista on toivonut liikkumisrajoitusten ulottamista koko maahan. CNN arvioi tiistaina, että paikkakunta- ja osavaltiokohtaisten rajoitusten piirissä on jo noin 80 prosenttia amerikkalaisista.

Päivittäisessä kriisiin liittyvässä tiedotustilaisuudessaan Trump sanoi hallintonsa kuitenkin pohtivan esimerkiksi maan sisäisten lentojen rajoittamista viruksesta pahinten kärsivillä alueilla.

Tiedotustilaisuudessa oli jälleen mukana paljon virkamiehiä. Brittilehti Guardianin mukaan puhujakorokkeelle nousseet hallinnon edustajat, presidentti mukaan lukien, eivät näyttäneet noudattavan suosituksia henkilökohtaisesta turvavälistä.

Yhdysvallat päästää koronaristeilijän maihin

Trump sanoi myös, että Yhdysvallat aikoo evakuoida matkustajat koronaviruksen piinaamalta Zaandam-risteilyalukselta.

Zaandam on ollut jumissa merellä, sillä mikään satama ei ole halunnut päästää alusta maihin. Trump sanoo nyt, että Yhdysvallat lähettää laivalle lääkintähenkilökuntaa ja evakuoi matkustajat. Ulkomaalaiset matkustajat lähetetään omiin kotimaihinsa.

Holland America Line -yhtiön aluksella on kuollut jo neljä ihmistä, ja parillasadalla sanotaan olevan influenssan kaltaisia oireita. Zaandam lähti liikkeelle Buenos Airesista 7. maaliskuuta. Zaandam ja sen sisaralus Rotterdam lähestyvät parhaillaan Floridan rannikkoa.

