Uutiskanava CNN:n New Yorkin -toimitus on evakuoitu, koska rakennuksesta on löydetty epäilyttävä esine, kanava kertoo.

Toimitus on Time Warner -rakennuksessa. Poliisi tutkii rakennusta. Räjähde löydettiin ilmeisesti rakennuksen postihuoneesta.

Salaisen palvelun mukaan Valkoiseen taloon ei ole lähetetty epäilyttävää pakettia. CNN uutisoi aiemmin, että myös sinne olisi postitettu räjähde.

Aiemmin kerrottiin, että demokraattipoliitikko Hillary Clintonille ja Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle lähetetyn postin joukosta olisi löytynyt mahdollinen räjähde. Asian on vahvistanut Yhdysvaltain salainen palvelu tiedotteessaan.

CNN:lle puhuneen viranomaislähteen mukaan Valkoiseen taloon, Clintonille ja Obamalle lähetetyt räjähteet ovat samanlaisia kuin miljardööri George Sorosin kotona New Yorkissa maanantaina löydetty räjähde.

Tiedotteen mukaan räjähteet olisi löydetty postiin tehdyssä turvatarkastuksessa ennen kuin ne ehdittiin toimittaa perille.

Valkoinen talo on tuominnut Obamalle ja Clintonille lähetetyt räjähteet.

– Nämä terrorisoivat teot ovat tuomittavia, ja tekijät joutuvat vastuuseen, Valkoisen talon lehdistöedustaja Sarah Sanders sanoi.

Varapresidentti Mike Pence tuomitsee hyökkäysyritykset Obamaa, Clintonia ja uutiskanava CNN:ää kohtaan.

Pence kutsui tekoja Twitterissä pelkurimaisiksi.

Obamalle ja Clintonille on lähetetty mahdollisia räjähteitä, kertoi Yhdysvaltain salainen palvelu aiemmin. Uutiskanava CNN:n New Yorkin -toimitus taas evakuoitiin aiemmin tänään epäilyttävän paketin takia.

Miljardööri George Sorosin kodista New Yorkista löydettiin myös maanantaina räjähde.

Presidentti Donald Trump ei ole vielä kommentoinut tapahtumia.