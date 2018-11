CSU-puolueen sisäinen paine ajoi Seehoferin pois puheenjohtajan pallilta – asema Saksan sisäministerinä riippuu nyt puoluekoneiston hyvästä tahdosta

Baijerin osavaltiovaalien huono tulos viime kuussa loi painetta, jonka vuoksi Saksan sisäministeri Horst Seehofer väistyy CSU-puolueen puheenjohtajan paikalta, arvioi erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Seehofer on kuitenkin ilmoittanut aikovansa jatkaa sisäministerinä.

– Seehoferin on katsottu olleen monien CSU:n ongelmien ytimessä, ja hänellä on jännittynyt suhde oman puolueensa Markus Söderiin, joka on nyt Baijerin pääministeri. Varmasti tällä haluttiin ensisijaisesti nimenomaan ratkaista CSU:n sisäinen tilanne tällä kertaa Söderin eduksi, kertoo Elo.

– Jonkinlaisia henkilöratkaisuja odotettiin oikeastaan jo Baijerin vaalituloksen jälkeen. Tämä oli niistä ensimmäisiä, joka näkyy selkeästi ulospäin.

Elon mukaan jatkon kannalta olennaista on se, sopiko Seehofer puolueensa kanssa sisäministerinä jatkamisesta vai onko tämä hänen oma linjauksensa. Puheenjohtajan paikalta väistyneen Seehoferin asema sisäministerinä on nyt kiinni siitä, millaista lojaalisuutta häntä kohtaan tunnetaan ja miten puolue ja puoluejohto ovat hänen takanaan.

Seehofer on johtanut liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU) baijerilaista sisarpuoluetta CSU:ta 10 vuotta. CDU ja CSU ovat kärsineet pahoja tappioita osavaltiovaaleissa viime aikoina.

Sisäministerinä Seehofer on vastustanut muun muassa Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa, mikä on pahentanut hallituksen sisäistä jännitystä.

Kaikki horjuvat liittohallituksessa

Baijerin noin kuukausi sitten järjestetyissä osavaltiovaaleissa CSU sai alle 40 prosenttia äänistä. Tappio oli valtava puolueelle, jolla on usein ollut hallussaan yli puolet osavaltioparlamentin paikoista.

Vaalien jälkeen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että tulokset ennakoivat pirstaloituneempaa poliittista kenttää Baijerissa ja yksinhallitseminen on taaksejäänyttä aikaa.

– CSU:n vuosikymmenten valtakausi rapautuu, ja uusia puolueita nousee.

Merkel on ilmoittanut jättävänsä paikkansa CDU:n johdossa, mutta jatkavansa liittokanslerina vaalikauden loppuun. Hallitusyhteistyö on kuitenkin huojunut. CDU:n ja CSU:n välillä on ollut jännitteitä, mutta myös sosiaalidemokraattien kestokyky on ollut koetuksella, koska puolue on kristillisdemokraattien tavoin kokenut vaalitappion toisensa jälkeen.

CSU valitsee Bild-lehden mukaan uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa ensi vuoden alussa.