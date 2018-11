Chicagossa joukkoampuminen sairaala-alueella – ampuja kuoli, yksi poliisi kriittisessä tilassa

Chicagossa Yhdysvalloissa on ammuttu sairaalan alueella useita ihmisiä kohti. Myös yhtä poliisia on ammuttu ja hän on kriittisessä tilassa.

Ampuminen tapahtui Mercyn sairaalan alueella Chicagon keskustan eteläpuolella. Poliisin mukaan ainakin yhtä mahdollista hyökkääjää on ammuttu. Chicago Tribunen lähteiden mukaan hyökkääjä on kuollut saamiinsa vammoihin. Sairaalan mukaan vaaratilanne on ohi.

Chicagon poliisin tiedottaja Anthony Guglielmi kertoi Twitterissä, että ampumisessa on useita uhreja. Chicago Tribunen mukaan haavoittuneita on ainakin kolme. Ainakin yksi heistä on ilmeisesti sairaalan työntekijä.

Silminnäkijät kertoivat nähneensä miehen puhuvan sairaalan edustalla naisen kanssa, kun hän yhtäkkiä ampui naista kolme kertaa rintaan.

– Ja kun hän kaatui maahan, hän ampui häntä vielä kolme kertaa lisää, kertoi silminnäkijä James Gray, jonka mukaan näky oli kuin jostakin elokuvasta.

– He vain kävelivät ja juttelivat ja hän alkoi ampua. Se ei ollut mikään kiivas keskustelu.

Pian tämän jälkeen paikalle saapui poliiseja, joiden kanssa ampuja vaihtoi laukauksia. Sen jälkeen hän meni sisälle sairaalaan, missä hän jatkoi ampumista ilmeisen sattumanvaraisesti.

Sairaalan sisällä syntyi paniikkia ja kaaosta, kun ihmiset yrittivät paeta ja piiloutua. Silminnäkijä Hector Avitia oli odotushuoneessa ja näki ensimmäisen ampumisen ikkunan läpi. Ampujan tullessa sisään hän piiloutui tiskin taakse. Avitia kertoi, ettei koskaan ole ollut niin peloissaan.

– Hän olisi hyvin voinut ampua myös meitä kohti, koska hän ampui kuin hullu. Ja hän selvästi osasi ampua, koska hän piteli asetta molemmilla käsillään, Avitia kertoi.

Ammuttuaan hyökkääjää poliisi teki sairaalassa perusteellisia etsintöjä siltä varalta, että ampujia olisi useampia.

Yhdysvalloissa on tapahtunut viime viikkoina useita tuhoisia joukkoampumisia. Lokakuun lopussa 11 ihmistä kuoli joukkoampumisessa synagogassa Pittsburghissa, ja vajaat kaksi viikkoa sitten ampuja surmasi 12 ihmistä kalifornialaisessa baarissa.