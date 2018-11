Chicagossa joukkoampuminen sairaala-alueella – yksi poliisi kriittisessä tilassa

Chicagossa Yhdysvalloissa on ammuttu sairaalan alueella useita ihmisiä kohti. Myös yhtä poliisia on ammuttu ja hän on kriittisessä tilassa.

Ampuminen tapahtui Mercyn sairaalan alueella Chicagon keskustan eteläpuolella. Poliisin mukaan ainakin yhtä mahdollista hyökkääjää on ammuttu. Poliisi on kehottanut välttämään aluetta ja tekee parhaillaan perusteellisia etsintöjä sairaalan tiloissa.