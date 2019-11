Chile taipui mielenosoittajien vaatimukseen ja uudistaa perustuslakiaan

Chile uudistaa perustuslakiaan, kertoo maan sisäministeri Gonzalo Blumel. Blumelin mukaan erityinen elin alkaa luonnostella uutta perustuslakia, joka tuodaan vielä kansanäänestykseen.

Chilen nykyinen perustuslaki on diktaattori Augusto Pinochetin ajalta. Pinochet hallitsi vuodet 1973–1990.

Blumel ilmoitti uudistuksesta sen jälkeen, kun oli tavannut keskustaoikeiston ja oikeistopuolueiden koalitiota, joka on aiemmin suhtautunut perustuslain muutokseen kaikkein vastahakoisimmin.

Aiemmin tässä kuussa julkaistuin kyselyn mukaan jopa 87 prosenttia chileläisistä kannattaa perustuslain uudistamista. Uudistus on ollut myös yksi mielenosoittajien keskeisimmistä vaatimuksista. Mielenosoittajat ovat vaatineet myös sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia sekä presidentti Sebastian Pineran eroa, mutta presidentti ei ole moiseen suostunut.

Sen sijaan Pinera julkisti viime viikolla useita toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään mielenosoituksia. Lakialoitteissa muun muassa tarjotaan enemmän suojaa poliisille ja kielletään mielenosoittajia käyttämästä naamioita.

Pinera sanoi olevansa vakuuttunut, että ehdotetut toimenpiteet parantavat maan kykyä turvata yleistä järjestystä.

Paikoin väkivaltaisiksi yltyneet protestit ovat jatkuneet Chilessä jo kolme viikkoa. Protestit alkoivat lokakuun loppupuolella julkisen liikenteen lippujen hinnankorotuksesta, mutta laajenivat nopeasti koskemaan maan sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia.

Mielenosoituksissa on kuollut 20 ihmistä. Poliisi kertoi viime viikolla, että lähes 10 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian kiinnioton jälkeen.