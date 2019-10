Chilen presidentin mukaan maa on ajautumassa sotaan – mellakoissa on kuollut jo seitsemän ja toistatuhatta on pidätetty

Chilen presidentin Sebastian Pineran mukaan maa on ajautumassa sotaan. Mellakoissa ja mielenosoituksissa on tähän mennessä kuollut seitsemän ihmistä ja liki 1 500 on pidätetty. Chilessä ei ole ollut näin levotonta vuosikymmeniin.

– Olemme sodassa leppymätöntä ja voimakasta vihollista vastaan, joka ei kunnioita mitään eikä ketään ja on valmis väkivaltaan ja rikoksiin vailla rajoja, Pinera sanoi toimittajille armeijan komentajan Javier Iturriagan kanssa pitämänsä hätäkokouksen jälkeen.

Maan pääkaupunkiin Santiagoon ja yhdeksään muuhun maakuntaan on julistettu poikkeustila. Sotilaat on nyt komennettu kadulle ensimmäisen kerran sitten Augusto Pinochetin vuosien 1973–1990 diktatuurin.

Mellakat Chilessä alkoivat loppuviikosta mielenosoituksina julkisen liikenteen hinnankorotuksia vastaan. Mielenosoitukset kuitenkin äityivät paikoin väkivaltaisiksi mellakoiksi.

Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on huoli maan talouskehityksestä ja toimeentulosta. Vaikka Chile on Etelä-Amerikan vaurain maa, elinkustannukset ovat nousseet ja esimerkiksi eläkkeet ovat surkeita.

– Nämä tapahtumat ovat todella surullisia, mutta ihmiset ovat vihaisia, koska heitä ei ole kuunneltu, kiteytti Antonia, 26, Santiagon keskustassa.

Barcelonassa leveää leipäänsä tienaava chileläinen ammattilaisjalkapalloilija Arturo Vidal otti hänkin kantaa kotimaansa tapahtumiin.

– Rukoilen, että rakas Chileni parantuu, Vidal kirjoitti.