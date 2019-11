Chilen raivokattilassa on kiehunut pitkään – eliitin vitsit viiltävät syvältä

Noin kuukausi sitten pääkaupunki Santiagosta eri puolille Chileä levinneissä mielenosoituksissa on kyse yksinkertaisesta matematiikasta.

– Chilen järjestelmä on tällä hetkellä sellainen, että tavalliset chileläiset eivät pärjää päivittäisessä elämässä. Palkalla ei selviä seuraavaan palkkapäivään asti, kertoo Cambridgen yliopiston chileläinen sosiologi Jorge Saavedra Utman STT:lle puhelimitse Englannista.

Mielenosoitukset alkoivat, kun julki tuli tieto metrolippujen hinnankorotuksista. Vaikka korotus on suomalaisesta näkökulmasta lähes mitätön, vain muutamia eurosenttejä, chileläisen palkka- tai eläkepussissa summa on suuri: maan julkinen liikenne on yksi maailman kalleimmista suhteessa tulotasoon.

Kyse ei Saavedra Utmanin mukaan myöskään ole vain yksittäisestä asiasta. Tyytymättömyys on ollut chileläisten keskuudessa yleistä jo pitkään, joten lokakuussa alkaneessa liikehdinnässä poikkeuksellista on ainoastaan sen laajuus ja levinneisyys.

Samaa mieltä on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell. Hän huomauttaa, että Chilen epätasa-arvoinen yhteiskuntajärjestelmä on luotu jo Augusto Pinochetin diktatuurin aikana. Chilen demokratisoitumisen jälkeen on tehty joitakin uudistuksia, mutta järjestelmä on edelleen ollut hyvin epätasa-arvoistava.

Eliitin vitsit saavat kansan kihisemään

Chilessä esimerkiksi eläkejärjestelmä, koulutus ja ainoana maailmassa jopa vesi on yksityistetty. Kun hinnat ovat jatkuvasti nousseet ja palkat ja eläkkeet jumittavat paikoillaan, raivo odotti räjähdystä.

Saavedra Utman sanoo, että liikehdinnällä on kansalaisten keskuudessa valtava tuki. Nousevien kustannusten lisäksi kansalaisia raivostuttaa seurata vierestä, kuinka epätasa-arvo vain kasvaa. Eliittiin kohdistuvaa kiukkua kirittää sekin, että raharikkaat usein välttyvät kunnollisilta rangaistuksilta, vaikka jäisivät kiinni korruptiosta tai talousvehkeilystä.

Kansaa lietsovat kadulle myös poliittisen eliitin esittämät epäkunnioittavat kommentit. Saavedra Utman kertoo talous-, kehitys- ja turismiministeri Juan Andres Fontainen todenneen, että metrolippujen kovimmilta hinnoilta voi välttyä menemällä töihin aiemmin, koska ennen ruuhka-ajan alkamista lippu on edullisempi. Presidentti Sebastian Pineran hallitusmuutosten myötä pestinsä menettänyt ex-valtiovarainministeri Felipe Larrain puolestaan vitsaili lokakuussa kukkien hinnan laskun olevan hyvä uutinen romantikoille.

Sosiologi sanoo monien tulkinneen kommentit osoitukseksi siitä, kuinka ymmärtämättömästi eliitti suhtautuu chileläisten arkeen.

– Tällainen käytös todella suututtaa chileläisiä. Se osoittaa, etteivät rikkaat vain käytä tavallisia kansalaisia hyväkseen vaan lisäksi vielä nauravat päälle.

Vasemmisto jakautunut

Pinera tuskin väistyy – ainakaan omasta halustaan Myös OECD on jo pitkään penännyt Chileltä toimia epätasa-arvon hillitsemiseksi. Maan talous kasvaa, mutta neoliberalistisessa järjestelmässä hyödyt eivät jakaudu kaikille.

Upin Wigell tosin huomauttaa, että Michelle Bacheletin presidenttikausilla hallitus sai aikaan uudistuksia. Samalla on kuitenkin tapahtunut polarisoivaa kehitystä, eivätkä vasemmistosiiven puolueet ole kyenneet yhteistyöhön. Tämä on antanut oikeistolle mahdollisuuden pysyä vallassa.

– (Oikeistolainen Sebastian) Pinera pääsi presidentiksi paljolti siksi, että vasemmisto on jakautunut radikaaliin ja maltillisempaan siipeen. Presidentiksi valitseminen ei hänen kohdallaan kerro siitä, että hän olisi kovinkaan suosittu, Wigell sanoo.

Wigell uskoo, että Pinera yrittää hajottaa protestiliikettä luomalla kuvaa hyvin radikaaleista mielenosoittajista, jotka ovat syypäitä siihen, että maa seisoo paikallaan. Kovin vähällä tutkija ei usko presidentin pestiään jättävän.

Myöskään Saavedra Utman ei näe Pineran väistyvän vapaaehtoisesti. Vaikka presidentin suosio on ennätysalhaalla, ei ketään ilmeistä seuraajaa ole tarjolla.

. Uusi perustuslaki tai ei mitään .

Mielenosoittajien vaatimukset eivät ole olleet köykäisiä. Mielenosoituksista julkaistuissa kuvissa on näkynyt muun muassa kyltti, jossa lukee ”nueva constitucion o nada” eli ”uusi perustuslaki tai ei mitään”. Viikonvaihteessa sisäministeri Gonzalo Blumel ilmoitti, että hallitus aloittaa perustuslain uudistamisprosessin.

Saavedra Utman uskoo, että uusi perustuslaki ja siitä järjestettävä kansanäänestys olisivat pitkän tähtäimen tapa ratkaista kriisi. Vain perustuslailla voidaan muuttaa epätasa-arvoa ylläpitävä järjestelmä, ja perustuslain muuttamisella onkin kyselyiden mukaan kansan enemmistön kannatus.

Nykyinen järjestelmä on chileläisen mukaan kuitenkin syvälle juurrutettu. Chilessä ajatus valtion osallisuudesta nähdään järjestelmälle vahingollisena, eikä tasa-arvoa lisääviä mekanismeja ole siksi – ainakaan tähän asti – poliittisen johdon keskuudessa kaivattu.

– Jos haluat julkisen koulun Chileen, sinua pidetään bolshevikkina. Ajatus julkisesta terveydenhuollosta näyttäytyy täysin mahdottomana. Kaikki tällainen on ollut vastoin maan johtajien uskomuksia.

Taistelu ei siis ole helppo. Saavedra Utman uskookin, että viimeaikaisesta väkivallasta jää valtava arpi pitkälle tulevaisuuteen. Erityisesti vuoden 1973 sotilasvallankaappauksen kokeneille tilanne on kivulias.

– Monet kertovat olevansa masentuneita ja ahdistuneita, eivätkä he pysty nukkumaan.