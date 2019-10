Chilessä poistettiin yöllinen ulkonaliikkumiskielto, presidentti lupaa uusia hallituksen

Chilessä poistettiin lauantaina yöllinen ulkonaliikkumiskielto viikon jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen. Mielenosoittajat ovat vaatineet taloudellisia uudistuksia ja presidentti Sebastian Pineran eroa.

Ulkonaliikkumiskiellon kumoamisesta ilmoitti armeija tiedotteessaan.

Hieman armeijan ilmoituksen jälkeen Pinera ilmoitti suurista muutoksista hallituksessa.

– Olen pyytänyt kaikkia ministereitä eroamaan, jotta voitaisiin muodostaa uusi hallitus ja vastata näihin uusiin vaatimuksiin, hän sanoi kansalaisille osoitetussa puheessa.

Pinera lisäsi, että maahan julistettu poikkeustila voidaan kumota tilanteen niin salliessa sunnuntaina.

Parikymmentä ihmistä kuollut

Ajoittain väkivaltaisiksi yltyneissä mielenosoituksissa on kuollut parikymmentä ihmistä. Perjantaina maan pääkaupungin Santiagon keskustassa marssi lähes miljoona mielenosoittajaa. Protestin uskotaan olleen maan historian suurin.

Mielenosoittajat kantoivat mukanaan alkuperäiskansojen lippuja ja Chilen lippuja sekä lauloivat diktaattori Augusto Pinochetin aikaisia protestilauluja.

Santiagon kuvernööri Karla Rubilar kuvaili päivää historialliseksi ja ylisti lähes miljoonan ihmisen rauhanomaista marssia.

Latinalaisen Amerikan vakaimmaksi maaksi kutsutussa Chilessä ei ole ollut yhtä levotonta vuosikymmeniin. Kuluneella viikolla mielenosoitusten tueksi on järjestetty myös yleislakko, joka kesti keskiviikon ja torstain.

Chilen kansallisen ihmisoikeusinstituutin mukaan mielenosoituksissa on loukkaantunut lähes 600 ihmistä ja yli 2 400 on pidätetty. Sosiaalisessa mediassa on esitetty syytöksiä kidutuksesta ja väkivallasta. YK on sanonut lähettävänsä tiimin Chileen tutkimaan syytöksiä.