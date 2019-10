Chilessä viisi kuoli mellakoitsijoiden sytyttämässä tehdaspalossa

Chilessä viisi ihmistä on kuollut, kun mellakoitsijat sytyttivät vaatetehtaan palaamaan pääkaupunki Santiagon esikaupunkialueella, kertovat pelastusviranomaiset.

– Ikävä kyllä tehtaan sisältä on löydetty viisi ruumista, palokunnan edustaja Diego Velasquez kertoi paikallismedialle.

Tapaus nostaa Chilen mellakoiden uhriluvun seitsemään. Sunnuntain vastaisena yönä kaksi ihmistä kuoli, kun mielenosoittajat sytyttivät yhdysvaltalaisen Walmart-ketjun supermarketin tuleen. Kolmas henkilö sai palossa vakavia palovammoja.

Mellakat Chilessä alkoivat loppuviikosta mielenosoituksina julkisen liikenteen hinnankorotuksia vastaan. Mielenosoitukset kuitenkin äityivät paikoin väkivaltaisiksi mellakoiksi, ja Santiagoon julistettiin ensin hätätila ja lopulta ulkonaliikkumiskielto sunnuntain vastaiseksi yöksi. Mellakointi jatkui tästä huolimatta, ja tänä yönä ulkonaliikkumiskielto on jälleen voimassa.

Presidentti Sebastian Pinera piti sunnuntaina hätäkokouksen viranomaisten kanssa ja puolusti sen jälkeen päätöksiään julistaa hätätila ja lähettää sotilaita kaduille.

– Demokratialla on paitsi oikeus myös velvollisuus puolustaa itseään. Sen tulee käyttää kaikkia demokratian itsensä antamia työkaluja sekä oikeusvaltiota niitä vastaan, jotka haluavat tuhota sen, Pinera sanoi.

Mellakointi pysäytti kaupungin

Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on huoli maan talouskehityksestä ja toimeentulosta. Vaikka Chile on Etelä-Amerikan vaurain maa, elinkustannukset ovat nousseet ja esimerkiksi eläkkeet ovat pieniä.

Pinera on mielenosoitusten alettua perunut julkisen liikenteen hinnankorotukset ja sanonut, että mielenosoittajilla on hyviä syitä lähteä kaduille. Hän on kuitenkin myös sanonut, että mieltä pitäisi osoittaa rauhallisesti.

Mielenosoittajat ovat sytyttäneet Santiagossa busseja ja metroasemia tuleen. Valtion metroyhtiön mukaan metroverkon vandalisointi on aiheuttanut jo 300 miljoonan dollarin vahingot. Kaaoksen yhteydessä on esiintynyt myös ryöstelyä eri puolilla maata.

Sunnuntaina Santiagon julkinen liikenne oli käytännössä poissa pelistä. Myös monet kaupat ovat olleet suljettuina, ja suuri määrä lentoja Santiagon kansainvälisellä lentokentällä on jouduttu perumaan.

Poliisi on vastannut mellakointiin vesitykeillä, ja viikonloppuna Santiagon kaduille marssitettiin 10 000 sotilasta partioimaan. Mellakoita on ollut myös muualla maassa. Viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että yli 1 400 ihmistä on pidätetty eri puolilla maata.