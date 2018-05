Conte löi hanskat tiskiin, Italian hallitus jäi syntymättä

Italian hallituksenmuodostaja Giuseppe Conte luopui tehtävästään myöhään sunnuntaina Suomen aikaa. Conte ei päässyt yhteisymmärrykseen hallituksensa ministerivalinnoista presidentti Sergio Mattarellan kanssa.

– Voin vakuuttaa teille, että olen antanut parhaan panokseni ja maksimaalisen huomioni saadakseni suoritettua tämän tehtävän. Olen tehnyt niin täydessä yhteisymmärryksessä niiden poliittisten voimien edustajien kanssa, jotka tekivät minusta ehdokkaan, Conte sanoi toimittajille.

Hallitusta ovat olleet kokoamassa populistinen Viiden tähden liike ja oikeistolainen Lega. Erittäin populistisilla vaaliohjelmilla liikkeellä olleiden puolueiden vaalilupaukset Italian säästötoimien lopettamisesta, verojen alentamisesta sekä perustulosta ovat herättäneet huolta muualla EU:ssa ja euroalueella.

Erityisesti Mattarellan hampaissa on ollut puolueiden aie nimetä euroskeptikko Paolo Savona, 81, talousministeriksi.

"Italialaisten pitää saada päättää"

Legan johtajan Matteo Salvinin mukaan hallitusta ei voida saada kokoon, jos puolueiden ministerivalinnoille asetetaan rajoja.

– Italiassa italialaisten pitää saada päättää, kenet valitaan ministeriksi, Salvini sanoi.

Mattarella on aikaisemmin kiistänyt, että hän olisi tahallaan ajamassa hallitusneuvotteluja karille. Presidentti on sanonut, että hänen roolinaan on ainoastaan toimia hallituksen takuumiehenä. Mattarellan mukaan Savonan puheet eurosta irtautumisesta ovat kuitenkin vaarallisia, koska euroalue on Italialle elintärkeä.

Italian parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuun alussa. Presidentin on Italiassa hyväksyttävä pääministerin ja muiden ministereiden nimet ennen kuin asia viedään parlamentin käsittelyyn.

Mattarella voi seuraavaksi nimittää maahan väliaikaishallituksen, joka hoitaa asioita siihen saakka, että uudet vaalit on pidetty.

